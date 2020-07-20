Министерство юстиции и Национальная полиция Украины запустили совместный проект, объединяющий информацию о розыске транспортных средств и номерных знаках в едином информационном пространстве.

В его рамках на трассе Днепр-Запорожье на блокпосту в пгт Соленое установили систему “Гарпун”, которая определяет автомобили должников.

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Как работает система:

камера, установленная на дороге, фиксирует номера проезжающих автомобилей и передает их в базу;

дальше происходит их сверка с теми, которые занесены в список должников по кредитам или штрафам, а также со списком авто, находящихся в розыске;

в случае, если автомобиль числится в базе, то информация передается на пост полиции и инспекторы должны остановить автомобиль. Правоохранители предлагают водителю погасить задолженность на месте, а в случае отказа конфискуют автомобиль и отправляют его на штрафплощадку;

если же транспортное средство числится в розыске, то водителя задерживают до выяснения обстоятельств.

“Система пока работает в тестовом режиме. За полторы недели нашим комплексом было остановлено примерно 100 автомобилей. Только за 17 июля остановлено 12 автомобилей. За это время взыскать удалось почти 400 тысяч гривен”, – сообщил инспектор Управления информационно-аналитической поддержки ГУНП в Днепропетровской области Кирилл Девисенко.

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