Согласие водителя с совершенным нарушением ПДД не является доказательством и не освобождает работника полиции от сбора других надлежащих доказательств, таков вывод Верховного суда.

При составлении протоколов или постановлений сотрудники полиции вместо доказательств нарушения пытаются зафиксировать под видеозапись как водитель согласен с допущенным нарушением. Или по крайней мере не отрицает факт совершения им нарушения. Это делается как правило в случаях, когда другие доказательства нарушения отсутствуют.

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Если же водитель решит позже обжаловать это постановление, то сотрудник полиции подает в суд видеозапись, где водитель или согласился, или не отрицал совершение им нарушения.

В одном из таких случаев, на месте остановки водитель под видеозапись не отрицал факт совершения им нарушения ПДД. Однако после того, как инспектор вручил ему постановление о наложении штрафа, водитель решил оспорить штраф и подал в суд иск. Возражая против иска, полиция отметила, что на прилагающейся видеозаписи нарушение водителем не отрицается, а следовательно водитель сам согласился, что он нарушил ПДД.

Дело поступило для рассмотрения в Верховный Суд, который отклонил доводы полицейского о правомерности оспариваемого постановления в связи с тем, что совершение нарушения водителем не отрицается.

В постановлении за 08.07.2020 суд сделал вывод, что сам факт признания лицом вины в нарушении ПДД не может быть доказательством правомерности решения работника полиции при отсутствии других доказательств и не освобождает инспектора от доказывания правомерности своего решения.

Таким образом, даже если водитель на месте остановки согласился с допущенным нарушением и не возражал, это не может быть доказательством совершения правонарушения. Сотрудник полиции обязан подтвердить факт нарушения надлежащими доказательствами, в частности фото- или видеофиксацией нарушения или показаниями свидетелей.

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