Водители со всей Украины записали видео-обращение к нардепам, выступив против принятия закона №2695 и призвали всех поддержать петицию против принятия данного закона.

По словам участников мероприятия, видео записано для того, чтобы объяснить нардепам о насущной проблеме всех водителей. Автолюбители выступают против расширения полномочий полиции и уменьшение прав граждан.

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Автолюбители также призвали подписывать петицию против принятия данного закона. "Призываем всех проголосовать за данную петицию об отмене законопроекта 2695, в котором каждому полицейскому Аваков предоставляет невероятные возможности, которых не было никогда в нашей стране. Полиция должна быть с народом, а не против него", – указывают автолюбители.