В Киеве водитель Subaru Forester решил оригинальным образом скрыть номерной знак от камер автоматической фиксации нарушений ПДД.

Чтобы не получить “письмо счастья” за превышение скорости, он наклонил передний номер вперед. Таким образом система распознавания транспортного средства может и не зарегистрировать вероятное нарушение этого водителя. Соответствующая информация появилась на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

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Напомним, что Правила дорожного движения Украины запретят управлять транспортным средством, не зарегистрированным в уполномоченном органе МВД, или таким, что не прошел ведомственную регистрацию в случае, если законом установлена ​​обязательность ее проведения, а также без номерного знака или с номерным знаком, который:

не принадлежит этому средству;

не отвечает требованиям стандартов;

закреплен не в установленном для этого месте;

закрыт другими предметами или загрязнен, что не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния 20 м;

неосветлён (в темное время суток или в условиях недостаточной видимости) или перевернут.

Как видим, наклон номерного знака Правила дорожного движения не регламентируют. Итак, при условии если номер можно прочитать с расстояния 20 м, врядли такую хитрость можно считать нарушением.

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