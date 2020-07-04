Офіційні платежі за номерні автомобільні знаки в 2020 році становлять від 4 800 до 36 000 грн. За такі гроші можна й машину купити!

Що таке "круті" чи "блатні" номери

"Круті" номери – це коли цифри та букви на номерному знаку однакові чи розміщені у певному порядку. Наприклад, номери 0001, 0007 чи 1111, 6666 – однозначно підпадають від визначення "козирних". Також були "особливі" буквені сполуки. Наприклад, раніше народним депутатам видавали номери з буквами ВР (Верховна Рада), міністрам – "КМ" (Кабінет міністрів) тощо. Потім ці літеросполуки почали видавати усім бажаючим, але статус "блатних" за ними залишився.

Щоб їх отримати, раніше потрібно було знайти "свою" людину в МРЕВ та заплатити їй кілька сотень доларів США. З таким номерами їздили очільники держави, держслужбовці, місцева адміністрація, силові органи та просто впливові та багаті люди. Ходили чутки, що автомобілі з "блатними" номерами не чіпала міліція за порушення ПДР. Їх просто не зупиняли.

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Кілька років тому держава вирішила побороти корупцію з "крутими" номерами найбільш популярним способом – очолити її. Тобто зробити "круті" номери офіційно платними. Спочатку це був невеликий перелік, але постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 року № 663, держава зробила платними усі можливі варіанти "співпадінь" у цифрах та буквах, які можуть здатися оригінальними.

Які "круті" номери продаються та скільки вони коштують

В згаданій Постанові №663 чітко вказано, які номери платні. Це номерні знаки з певною послідовністю цифр. Найдешевші – так звані "дзеркальні" – коли спереду й позаду однакові цифри. Вони коштують 4,4 тисячі гривень. Найдорожчі – з нулями попереду чи чотирма однаковими цифрами. За них просять 36 тисяч гривень. Наразі ця сума еквівалентна 1,34 тисячі доларів – за ці гроші можна придбати старенький автомобіль.

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Перелік платних автономерів в 2020 році:

Комбінації чотирьох однакових цифр (приклади: 1111, 9999), або послідовні комбінації від 0001 до 0009 — 36 000 грн.

Три однакові цифри поспіль (наприклад, 0777) або дві послідовні пари однакових цифр (наприклад, 1122), а також комбінації 0123 та 1234 — 12 000 грн;

Комбінації, що починаються з двох нулів, а наступні цифри неоднакові (наприклад, 0032, 0012) — 9 600 грн;

Комбінації, де однакові перша і третя цифра, друга і четверта цифра; або перша й четверта цифра, друга і третя цифра (наприклад: 1221; 1212) або три однакові цифри не поспіль (наприклад, 7077) — 4 400 грн.

Номерний знак без особливих сполучень - 178,20 грн.



Як придбати номери з "гарними" цифрами:

Обрати платний номер зараз можна онлайн. Для цього треба зайти на сайт Головного сервісного центру за посиланням. Там обираємо область, в якій ви будете реєструвати своє авто, а потім - номери за вартістю (дивіться категорії вище). Стане доступна табличка, в якій видно, в якому Сервісному центрі які є номери. Туди і рушайте!

Перед реєстрацією автомобіля треба зарезервувати обраний знак за телефоном у цьому регіональному Сервісному центрі. А вже під час реєстрації вказати, що ви обрали платний номерний знак. Під час оплати послуг реєстрації треба вказати, якої саме категорії номерний знак ви обрали. Крім нього, треба сплатити за послугу реєстрації ТЗ (190,15 грн) та бланк свідоцтва про реєстрацію ТЗ — 219 грн. Якщо ви реєструєте автомобіль виробництва України чи країн СНД (можливо, таким чином ви вирішили подвоїти вартість машини), послуга коштує 152,63 грн.



Альтернатива "блатним" номерам

Іменні номери – часто більш доступна альтернатива "блатним", придбаним офіційно. Однак для їх отримання треба пройти більш важкий шлях. Зокрема, спочатку отримати "звичайні" номери за 178,2 грн. Іменні будуть лише другим комплектом, з яким можна їздити лише територією України. Щоб виїхати за кордон, треба буде встановити "звичайні" номери.

Замовити іменні номери можна теж на сайті Головного сервісного центру, причому онлайн. Для цього потрібно зареєструватися у "Кабінеті водія" та обрати меню "Іменні державні номерні знаки". Попередньо ознайомтесь з правилами – наприклад, вони не можуть повторювати стандарт звичайних знаків, тобто мати дві букви на початку, 4 цифри та дві букви в кінці.

Натомість іменні знаки можуть мати спеціальний символ. Іменні номери мають бути єдиними у вашій області. Наприклад, слово "Кохана" можна написати в номері, який належить Києву або Київській області, а якщо такий номер в цьому регіоні вже зареєстровано, доведеться придумати інше слово для коханої.

Вартість іменного знака залежить від кількості символів на ньому. Мінімальна кількість символів – три. Такий знак коштує 300 грн. По 90 грн візьмуть за кожен наступний символ, ще 500 грн — за графічний елемент. Окрім того, доведеться заплатити 252 грн за сам номер для автомобіля (для мотоцикла — 112 грн 20 коп). Ціни наведені без ПДВ, тож додайте до них 20%. Чекати такі знаки треба 1 місяць з дня замовлення.

Застереження: поки що замовити Іменний номер неможливо. На сайті СЦ це пояснюється тим, що наразі новими національними стандартами ДСТУ 3650:2019 і ДСТУ 4278:2019 передбачено нові шрифти літер і цифр на індивідуальних номерних знаках для покращення ідентифікації в процесі автофіксації порушень ПДР.

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Що робити, якщо у вас "крутий номер", який ви не хочете втратити при продажі свого авто

Якщо ви продаєте своє авто, номерні знаки зазвичай знищують. Однак якщо вони мають гарні сполучення цифр чи букв, номер можна зберігати. Для цього слід замовити послугу "відповідального зберігання номерних знаків", яка існує в кожному регіональному сервісному центрі. Вартість послуги – 3,6 грн за кожен день зберігання номера. Заплатити можна і онлайн, от лише це робиться наперед, тож треба хоч приблизно знати, коли вони будуть потрібні. Тож коли ви будете реєструвати своє нове авто – отримаєте свої "старі" номери, навіть якщо вони за цей час перейшли до категорії "дуже дорогих", заплатите лише за їх зберігання.

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