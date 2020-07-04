Официальные платежи за номерные автомобильные знаки в 2020 году составляют от 4 800 до 36 000 грн. За такие деньги можно и машину купить!

Что такое "крутые" или "блатные" номера

"Крутые" номера – это когда цифры и буквы на номерном знаке одинаковые или размещены в определенном порядке. Например, номера 0001, 0007 или 1111, 6666 – однозначно подпадают от определение "козырных". Также были "особые" буквенные сочетания. Например, раньше народным депутатам выдавали номера с буквами ВР (Верховная Рада), министрам – "КМ" (Кабинет министров) и т.д. Затем эти буквосочетания начали выдавать всем желающим, но статус "блатных" за ними остался.

Чтобы их получить, раньше нужно было найти "своего" человека в МРЭО и заплатить ему несколько сотен долларов США. С таким номерами ездили руководители государства, чиновники, местная администрация, силовые органы и просто влиятельные и богатые люди. Ходили слухи, что автомобили с "блатными" номерами не трогала милиция за нарушение ПДД. Их просто не останавливали.

Читайте также: Украинские водители начали скрывать номера своих авто

Несколько лет назад государство решило побороть коррупцию с "крутыми" номерами наиболее популярным способом – возглавить ее. То есть сделать "крутые" номера официально платными. Сначала это был небольшой перечень, но постановлением Кабинета Министров Украины от 24 июля 2019 года № 663, государство сделало платными все возможные варианты "совпадений" в цифрах и буквах, которые могут показаться оригинальными.

Какие "крутые" номера продаются и сколько они стоят

В упомянутом Постановлении №663 четко указано, какие номера платные. Это номерные знаки с определенной последовательностью цифр. Самые дешевые – так называемые "зеркальные" – когда впереди и сзади одинаковые цифры. Они стоят 4,4 тысячи гривен. Самые дорогие – с нулями впереди или четырьмя одинаковыми цифрами. За них просят 36 тысяч гривен. Сейчас эта сумма эквивалентна 1,34 тысячи долларов – за эти деньги можно приобрести старенький автомобиль.

Также в тему: Номера автомобилей в Украине по областям: кто откуда

Перечень платных автономеров в 2020 году:

Комбинации четырех одинаковых цифр (примеры: 1111, 9999), или последовательные комбинации от 0001 до 0009 – 36 000 грн.

Три одинаковые цифры подряд (например, 0777) или две последовательные пары одинаковых цифр (например, 1122), а также комбинации 0123 и 1234 – 12 000 грн;

Комбинации, начинающиеся с двух нулей, а последующие цифры неодинаковы (например, 0032, 0012) – 9 600 грн;

Комбинации, где одинаковые первая и третья цифры, вторая и четвертая цифры; или первая и четвертая цифры, вторая и третья цифры (например, 1221; 1212) или три одинаковые цифры не подряд (например, 7077) – 4 400 грн.

Номерной знак без особых сообщений – 178,20 грн.

Как приобрести номера с "красивыми" цифрами:

Выбрать платный номер сейчас можно онлайн. Для этого надо зайти на сайт Главного сервисного центра по ссылке. Там выбираем область, в которой вы будете регистрировать свое авто, а потом – номера по стоимости (смотрите категории выше). Станет доступна табличка, в которой видно, в каком сервисном центре какие есть номера. Туда и идите!

Перед регистрацией автомобиля нужно зарезервировать выбранный знак по телефону в этом региональном сервисном центре. А уже во время регистрации указать, что вы выбрали платный номерной знак. При оплате услуг регистрации надо указать, какой именно категории номерной знак вы выбрали. Кроме него, надо оплатить услугу регистрации ТС (190,15 грн) и бланк свидетельства о регистрации ТС – 219 грн. Если вы регистрируете автомобиль производства Украины или стран СНГ (возможно, таким образом вы решили удвоить стоимость машины), услуга стоит 152,63 грн.

Альтернатива "блатным" номерам

Именные номера – часто более доступная альтернатива "блатным", приобретенным официально. Однако для их получения надо пройти более трудный путь. В частности, сначала получить "обычные" номера за 178,2 грн. Именные будут только вторым комплектом, с которым можно ездить только по территории Украины. Чтобы выехать за границу, надо будет установить "обычные" номера.

Заказать именные номера можно тоже на сайте Главного сервисного центра, причем онлайн. Для этого нужно зарегистрироваться в "Кабинете водителя" и выбрать меню "Именные государственные номерные знаки". Предварительно ознакомьтесь с правилами – например, они не могут повторять стандарт обычных знаков, то есть иметь две буквы в начале 4 цифры и две буквы в конце.

Зато именные знаки могут иметь специальный символ. Именные номера должны быть единственными в вашей области. Например, слово "Любимая" можно написать в номере, который принадлежит Киеву или Киевской области, а если такой номер в этом регионе уже зарегистрирован, придется придумать другое слово для любимой.

Стоимость именного знака зависит от количества символов на нем. Минимальное количество символов – три. Такой знак стоит 300 грн. По 90 грн возьмут за каждый последующий символ, еще 500 грн – за графический элемент. Кроме того, придется заплатить 252 грн за сам номер для автомобиля (для мотоцикла – 112 грн 20 коп). Цены приведены без НДС, поэтому добавьте к ним 20%. Ждать такие знаки надо 1 месяц со дня заказа.

Предостережение: пока заказать именной номер невозможно. На сайте СЦ это объясняется тем, что сейчас новыми национальными стандартами ДСТУ 3650: 2019 и ДСТУ 4278: 2019 предусмотрены новые шрифты букв и цифр на индивидуальных номерных знаках для улучшения идентификации в процессе автофиксации нарушений ПДД.

Также в тему: как сделать именные номера

Что делать, если у вас "крутой номер", который вы не хотите потерять при продаже своего авто

Если вы продаете свой автомобиль, номерные знаки обычно уничтожают. Однако если они имеют хорошие сочетания цифр или букв, номер можно хранить. Для этого следует заказать услугу "ответственного хранения номерных знаков", которая существует в каждом региональном сервисном центре. Стоимость услуги – 3,6 грн за каждый день хранения номера. Заплатить можно и онлайн, вот только это делается заранее, поэтому необходимо хотя бы приблизительно знать, когда они потребуются. Поэтому когда вы будете регистрировать свое новое авто – получите свои "старые" номера, даже если они за это время перешли в категорию "очень дорогих", заплатите только за их хранение.

Напомним, сколько стоит самый дорогой номер в США.