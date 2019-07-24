Кабмин увеличил количество платных номеров на авто и назвал новые цены. За номерные знаки из одинаковых цифр придется платить 30 тысяч гривен.

Кабмин расширил перечень платных номерных знаков на автомобиль и установил цены на них. В зависимости от комбинации цифр стоимость может вырасти до 30 тысяч гривен, пишет "Интерфакс".

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Судя по сообщению, некоторые номера с узнаваемыми цифрами ранее выдавали просто в порядке очереди, что приводило к коррупции. Теперь автомобилисты могут официально купить номер именно с теми цифрами, которые они хотят.

Так, теперь за номерные знаки из четырех одинаковых цифр (1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999) водителю придется заплатить 30 тыс. грн. Такая же стоимость номеров от 0001 до 0009.

Кроме того, за знак из четырех цифр, три из которых одинаковые подряд, придется заплатить 10 тыс. грн. Такая же цена на номера с двумя парами одинаковых цифр (1122 и так далее).

Стоимость номеров с последовательностями – 0123 или 1234 – 8 тыс. грн, за знак из четырех цифр, три из которых одинаковые, но не подряд – 4 тыс. грн, а за знак из четырех цифр, где первая и третья, а также вторая и четвертая или первая и четвертая, вторая и третья одинаковые – 4 тыс. грн.

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