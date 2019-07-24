На Дарницкой (Ленинградской) площади ограничат движение транспорта.

На выходных (с 27-28 июля, в зависимости от погодных условий) начинается капитальный ремонт Дарницкой площади. В связи с работами движение будет частично ограничено.

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"Дорожники будут работать круглосуточно. При благоприятной погоде планируем закончить обновление уже в начале сентября. Начнем работать на 2 полосах движения от просп. Соборности до Харьковского шоссе", сообщают на официальной странице коммунальной корпорации "Киевавтодор".

"Мы выровняем бордюры и люки смотровых колодцев, заменим все 2 слоя асфальта (используем прочный асфальт "ЩМА"). Частично и обновим песчано-щебеночную подушку. На тротуарах появится ФЭМ. А освещать площадь будут энергосберегающие ЛЕД-фонари", обещают в "Киевавтодоре".

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