На Дарницькій (Ленінградській) площі обмежать рух транспорту.

На вихідних (з 27-28 липня, у залежності від погодних умов) розпочинається капітальний ремонт Дарницької площі. У зв'язку з роботами рух буде частково обмежено.

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"Дорожники працюватимуть цілодобово. За сприятливої погоди плануємо закінчити оновлення уже до початку вересня. Почнемо працювати на 2 смугах руху від просп. Собороності до Харківського шосе", повідомляють на офіційній сторінці комунальної корпорації "Київавтодор".

"Ми вирівняємо бордюри і люки оглядових колодязів, замінимо усі 2 шари асфальту (використаємо міцний асфальт "ЩМА"). Частково й оновимо піщано-щебеневу подушку. На тротуарах з'явиться ФЕМ. А освітлюватимуть площу енергоощадні ЛЕД-ліхтарі", обіцяють в "Київавтодорі"

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