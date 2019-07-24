Кабмін збільшив кількість платних номерів на авто і назвав нові ціни. За номерні знаки з однакових цифр доведеться платити до 30 тисяч гривень.

Кабмін розширив перелік платних номерних знаків на автомобіль і встановив ціни на них. Залежно від комбінації цифр вартість може вирости до 30 тисяч гривень, пише "Інтерфакс".

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Судячи з повідомлення, деякі номери з впізнаваними цифрами раніше видавали просто в порядку черги, що призводило до корупції. Тепер автомобілісти можуть офіційно придбати номер саме з тими цифрами, які вони хочуть.

За номерні знаки з чотирьох однакових цифр (1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999) водієві доведеться заплатити 30 тис. грн. Така ж вартість номерів від 0001 до 0009.

Крім того, за знак з чотирьох цифр, три з яких однакові поспіль, доведеться заплатити 10 тис. грн. Така ж ціна на номери з двома парами однакових цифр (1122 і так далі).

Вартість номерів з послідовностями – 0123 або 1234 – 8 тис. грн, за знак з чотирьох цифр, три з яких однакові, але не підряд – 4 тис. грн, а за знак з чотирьох цифр, де перша і третя, а також друга і четверта або перша і четверта, і друга і третя однакові – 4 тис. грн.

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