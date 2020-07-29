Номер кузова наносят с помощью специального оборудования в процессе производства автомобиля. Также нанесение номера кузова возможно и в других случаях, например, когда он был поврежден или уничтожен в результате ДТП.

Номер кузова наносится с помощью специального оборудования, которое по принципу работы делится на два основных типа. Чаще всего используют ударный метод, а оборудование, работающее по этому принципу, называют “микроударным”.

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Второй метод – царапание, или, как говорят профессионалы “скрайбирование”. Его также использует немало автопроизводителей.

Подобное оборудование для нанесения номеров кузова официально продается в большинстве стран мира, в том числе и в Украине.

Однако стоит напомнить, что подобные процедуры четко регламентируются законодательством и нанесение номера кузова без разрешения соответствующих органов может тянуть за собой уголовную ответственность согласно статье 290 Уголовного кодекса Украины.

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