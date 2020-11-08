13:45, 8 ноября 0

Новый кроссовер Renault Arkana имеет модный кузов купе-кроссовер и платформу внедорожника Duster. Мы решили проверить его истинную сущность: для деревни или города?

Для этого я отправился в небольшое путешествие на полуостров Трахтемиров, близ Канева. Когда-то здесь была одна из казацких столиц. Сейчас почти весь полуостров является заповедной зоной, а на подступах расположены несколько небольших поселков, за которыми лежит Региональный ландшафтный парк “Трахтемиров”.

У нас на тесте – “средний” вариант Renault Arkana со 114-сильным атмосферным двигателем и передним приводом и вариатором. В комплектации ZEN он стоит 573 200 грн за полную стоимость и на 30 000 грн дешевле по программе “Рено Бонус”. Дешевле – только вариант с этим же двигателем и механической коробкой передач в начальной комплектации Life (от 507 900 грн за полную стоимость).



Я уже успел провести блиц-знакомство с этой новинкой Renault несколькими неделями ранее, но 30-минутный тест-драйв позволяет составить разве что первое впечатление. Теперь же, отправляясь в путь, я придирчиво присмотрелся к каждой детали в салоне авто. Но уже через несколько минут понял, что от Arkana не стоит ждать непонятностей и неожиданностей – я быстро настроил под себя кресло, руль и зеркала заднего вида, разобрался с климатической установкой и медиасистемой с простецким экранчиком. Каждая кнопка на своем месте и под рукой, создавалось впечатление, что я за рулем давно знакомой машины. Что ж, в путь!

Все дороги ведут к приключениям

Из Киева на полуостров можно добраться по двум трассам: H01 или P19, через Кагарлык или Ржищев, соответственно. Я проложил свой маршрут по Н01, поэтому наслаждался благами цивилизации – ровным асфальтом, круиз-контролем, музыкой со своего смартфона, подключенного к мультимедийному центру через Bluetooth.



Во время движения по трассе я старался не столько испытать динамику Arkana, сколько уменьшить показатель расхода топлива, который достался мне от предыдущего драйвера – я умышленно не сбросил его на ноль перед началом путешествия. Цифра была не слишком приятной – 9,5 л/100 км, хотя и не самой страшной из виденных мной.

Несколько раз я из профессионального любопытства все же втапливал педаль газа в пол, но автомобиль быстро убедил меня, что он – не спорткар. До первой сотни на спидометре он ускоряется довольно бодро, после чего позволяет без лишних усилий добраться до отметки в 130 км/ч, а дальше динамика перестает быть динамичной. Высокий кузов как бы стремится подняться еще выше, обратная связь на руле ослабевает, сцепление и управляемость ухудшаются, а стрелка спидометра медленно ползет по циферблату к каждому следующему десятку км. Мне хватило терпения на разгон 160, после чего я сдался, включил круиз-контроль и расслабился.



День выдался пасмурным, с мелким дождем, который сыпал сечкой и время от времени стихал совсем. Но разве страшен дождик в теплом удобном салоне новенького авто?

Непокоренная вершина

Менее, чем за два часа, после выезда из Киева, я добрался до монумента Сагайдачному, а еще через 15 минут – до каменного креста, который отмечает вход на старое казацкое кладбище.



К кладбищу на холме вела тропа с двумя колеями, накатанными машинами. Но проехать по ней я не смог – преодолеть не слишком крутой подъем не удалось даже за несколько попыток. Конечно, с передним приводом и гладкими летними шинами здесь делать нечего. На этом варианте Arkana можно ездить по высоким бордюрам или преодолевать глубокие лужи – хорошо, что клиренс позволяет. А "залезать" на мокрые холмы должна была бы помочь система полного привода, которая доступна на более дорогой 1,3-литровой версии. Поэтому дальше около сотни шагов я прошел пешком, а когда добрался до верхушки холма, был очарован этим атмосферным местом.

Казачьи тропы

Я оставил позади международную автомагистраль с 4 полосами движения, региональное шоссе с двумя полосами в каждую сторону и дорогу местного значения с одной полосой в каждую сторону. Последние километры я ехал со скоростью не более 30 км/ч по извилистой дорожке, чуть шире самой машины. Она змеилась зелено-желтыми коридорами между деревьев, то вверх, то вниз, но асфальт на ней был на удивление целым и ровным, хотя и с огромными лужами в низинах. Я погружал в них колеса с особым удовольствием. Да и Arkana чувствовал себя здесь почти так же хорошо, как и на ровном асфальте международной трассы. Мягко настроенная подвеска не выдавала грохота или лишнего расшатывания, когда ямы все-таки попадались.



Извилистая дорожка в конце концов привела меня к шлагбауму, а “женщина” в навигаторе бодро сообщила, что я прибыл в пункт назначения. На часах было около четырех, в небе висели тяжелые облака цвета асфальта, шлагбаум был закрыт и заперт на навесной замок, а вокруг – ни души. Рядом с закрытым проездом возвышалось несколько указателей, на одном из которых значилось расписание работы РЛП “Трахтемиров”: с 9:00 до 20:00, без обеда, без выходных. Почему-то я не удивился.

Трахтемиров

Позвонил по номеру, указанному под расписанием работы парка. Выяснилось, что за шлагбаумом можно проехать еще несколько сотен метров, после чего проезд для машин закрыт совсем, поскольку дальше начинаются “экологические тропы”.

Кратчайшие маршруты по тропам – 12 километров, они ведут на Маркову гору и в урочище Монастырек. На Батурину гору ведет тропа длиной 30 километров. Это я узнал, пройдя пешком чуть дальше.



Возле дома егеря местный смотритель рассказал, что лучше преодолевать экологические тропы на велосипеде, так как на кратчайший маршрут пешком понадобится минимум четыре часа, через два часа стемнеет, а через полтора начнется ливень. А еще вручил мне информационный буклет и поинтересовался, не к отшельнику ли я прибыл в гости. О Скифе я слышал впервые, поэтому решил прогуляться и увидеть широкий разлив Днепра с высокого утеса. Удивительно, что этот берег реки похож на предгорья Карпат, тогда как противоположный, на котором лежит Переяслав – абсолютно плоский. Самая высокая точка полуострова – 226 метров над Днепром, таким широким в этом месте, что река напоминает море.

Поворот не туда

Капли дождя стали больше и чаще. Смеркалось. Живот напомнил, что пора ужинать, но все бутерброды я съел еще по дороге сюда. По крайней мере, в машине могу согреться. Обратный путь я проложил через Ржищев. Ткнул кнопку запуска мотора и двинулся домой.

Но навигатор “не узнавал” местность и начал водить меня окольными путями, подписанными как “неизвестная дорога” и часто без признаков асфальта. Вокруг – темнота. Дождь усиливается. Ни домов, ни встречных машин. В свете LED-фар (они устанавливаются уже в базовой комплектации) я пытался разглядеть знакомые ориентиры, но не видел ничего, что проезжал несколько часов назад.

Мне все же удалось сбить показатель среднего расхода с 9,5 до 7,1 л (согласно паспорту “Аркана” ест в среднем 6,9 литров бензина, а на трассе – 5,7), поэтому у меня оставалось еще больше чем пол бака бензина, и я уже размышлял над тем, чтобы заночевать в машине. Спинки задних кресел не складываются вровень с полом багажника, но места сзади достаточно, “печкой” можно “натопить” салон, а утром уже искать дорогу. Как вдруг, выкарабкавшись из очередной лужи на раскисшей грунтовой дороге, я увидел перекресток с асфальтом и дорожными знаками. Цивилизация!

Вездеход

Последний час я ездил там, куда бы не осмелился свернуть при свете дня. Вода в лужах часто была выше порогов (и это при 208 мм клиренсе!), на разбитых грунтовках машина скользила в колеях, система АБС била в ногу педалью тормозов, но “Аркана” стерпел все. Вывез! На что же тогда способен 150-сильный Arkana с полным приводом? Предполагаю, что справится не хуже Duster, но еще и с дополнительным комфортом.

Оставшуюся часть обратного пути я преодолел совсем без приключений. И вот я дома, в сухих шерстяных носках, пью горячий чай и млею от тепла. И сожалею только о том, что с моим верным спутником скоро придется расстаться. Даром, что он “городской стиляга” – в трудный час неприметный бедолага не подвел и показал себя искусным вездеходом.

Отвечая на вопрос, заданный в начале этого рассказа, могу сказать, что Arkana – отличный вариант для тех, кто живет за городом. В урбанистическом пространстве он чувствует себя в своей тарелке, на грунтовой дороге остается достаточно комфортным, но истинная сельская жизнь с ее тяжелым трудом и ежедневным соревнованием с природой – это не о нем. Он, как человек интеллектуального труда, который родился в селе, но перебрался в мегаполис и уже не хочет жертвовать собственным комфортом. Зачем лишний раз пачкать свой деловой костюм, если для тяжелой работы есть Duster. Каждому – свое.

Автор: Дмитрий Ковальчук

Фото: Андрей Яцуляк, Дмитрий Ковальчук