Вартість нового автомобіля в Україні мало залежить від місця виробництва, але є і винятки.

Ті автомобілі, які виробляють в Україні, не надходять в нашу країну в зборі шляхом прямого імпорту. Тому визначити різницю між зібраними в Україні та за кордоном автомобілями неможливо. Окрім того, в Україні виробляються всього три марки легкових автомобілів, причому лише великовузловим методом, тож говорити про якусь тенденцію зарано.

Спробуємо порівняти ціни на авто, вироблені в Україні, з імпортними конкурентами. Станом на кінець 2020 року в Україні складають такі автомобілі:

Skoda деяких моделей – на заводі "Єврокар" в Соломоново Закарпатської області

деяких моделей – на заводі "Єврокар" в Соломоново Закарпатської області Renault Arkana – на заводі ЗАЗ в Запоріжжі

– на заводі ЗАЗ в Запоріжжі Lada – на заводі ЗАЗ в Запоріжжі.

Також у тему: де в Україні виробляють автомобілі

Наприклад, зібраний в Україні Skoda Kodiaq коштує від 868 458 грн, в той час як одноплатформенний Volkswagen Tiguan продається за ціною від 1 212 934 грн.

Lada Granta – одне з найдешевших нових авто на ринку, адже коштує від 200 380 грн. Найближчий імпортований конкурент – Renault Logan – має мінімальну ціну 342 900грн.

Зібраний в Україні Renault Arkana практично не має конкурентів, адже має унікальний для сегменту кузов купе-кросовер. Він коштує від 519 900 грн. Натомість близький за габаритами та платформою кросовер, зібраний в Румунії Renault Duster, коштує від 483 400 грн (версія з кондиціонером). Водночас лідер сегменту кросоверів цього класу – Kia Sportage, зібраний в Словаччині, коштує від 572 741 грн.

Також цікаво: з чого зібрана "українська" Renault Arkana

Таким чином, вартість цих автомобілів в українських автосалонах порівняна з конкурентами, які прямо імпортують готовими в нашу країну. А якщо прямих конкурентів нема, то ціни справді вигідні.

Якщо ж говорити про автомобілі з пробігом, то моделі, зроблені в Україні чи Росії, й справді можуть коштувати дещо дешевше, аніж вироблені в іншій країні світу (окрім Китаю). Наприклад, автомобілі Lanos, вироблені в Запоріжжі, ціняться менше, ніж зроблені в Польщі чи Кореї. Втім, на ринку вживаних авто ціна залежить вже не від країни виробника, а від технічного стану автомобіля.