Складання та виробництво автотранспорту – інформація на кінець 2020 року.

В Україні немає повномасшабного виробництва легкових автомобілів, але є великовузлове складання, після якого авто отримує український VIN-код та юридично вважається зібраним в нашій країні. Деколи таке виробництво має на меті обійти урядові заборони. Вантажних автомобілів також в Україні майже не складають. Натомість виробництвом автобусів та тролейбусів займаються досить багато виробників. Однак найбільш розгалужене виробництво – спецтехніки. Це транспорт для комунальників, військових, переобладнання в "швидкі", банківські та пожежні машини тощо. Дивіться список українських заводів, які виробляють автомобілі станом на кінець 2020 року.

Виробники легкових автомбілів:

ЗАТ "Єврокар" – автомобілі Skoda

ЗАТ “Запорізький автомобільний завод” – автомобілі Renault Arkana, Lada різних моделей

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Виробники автобусів:

ЗАТ "Запорізький автомобільний завод" – автобуси I-VAN, ZAZ

Концерн Електрон (ТОВ Електронмаш, ТОВ СП "Електротранс") – електробуси "Електрон"

АТ "Богдан Моторс" (ДП Автоскладальний завод №1) – автобуси "Богдан", ISUZU

Корпорація Еталон (ПрАТ Чернігівський автозавод, Бориспільський автозавод) – автобуси Etalon

ПАТ "Черкаський автобус" – автобуси Ataman

ПАО "Завод "Часовоярскі автобуси" – автобуси "Рута"

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Виробники тролейбусів:

"Богдан Моторс" (ДП Автоскладальний завод №1) – тролейбуси "Богдан"

Концерн Електрон (ТОВ Електронмаш, ТОВ СП "Електротранс") – тролейбуси "Електрон"

Корпорація Еталон (ПрАТ Чернігівський автозавод ) – тролейбуси "Еталон"

ДП ВО "Південмаш" – тролейбуси "Дніпро"

Виробники вантажних автомобілів:

АвтоКрАЗ – КрАЗ різних моделей

"Богдан Моторс" (ДП Автоскладальний завод №2) – військові вантажівки "Богдан"

ЗАТ "Запорізький автомобільний завод" – пікапи Lanos Cargo

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Виробники спецтранспорту на базі вантажних авто:

Корпорація УкрІннМаш

ТОВ Северодонецький завод хімічного нестандартного обладнання НВО

ТОВ Еверласт; АвтоКрАЗ

Завод Кобзаренка

ПрАТ Бориспільський автозавод

ПК Пожмашина

Завод Алеко

ТОВ Верхньодніпровський Авторемонтний Завод

ТОВ Завод спецтехніки Техкомплект

ПрАТДніпрополімермаш

Харківський тракторний завод

ТОВ Компанія ТІТАЛ

ПрАТСпецбудмаш

ТОВ Білоцерківський механічний завод

ВАТ Транс Авто Д

Завод Електронмаш

ТОВ Луцьккомунмаш

ТОВ Глобус – авто

ПАТ Кредмаш, Ельворті

Херсонський машинобудівний завод

Альфатекс

Автоспецпром

НПО "Практика"

ЗАТ "Єврокар"

Будагромаш

та інші…

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