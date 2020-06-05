На ПрАТ «АвтоКрАЗ» планують скорочення працівників. Про це розповів фінансовий директор підприємства Дмитро Новицький під час засідання у виконкомі комісії з питань погашення заборгованості.

Заборгованість підприємства із зарплати сягнула 40 мільйонів гривень, і це левова частка всієї міської заборгованості працівникам, яка складає 45 млн грн.

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– На жаль, оптимістичних очікувань у нас немає. Я думаю, якщо ми зараз переслідуємо ціль не лише зафіксувати цю заборгованість, а виробити якісь заходи, то потрібно державі і службі зайнятості готуватися до того, що на «АвтоКрАЗі» буде дуже великий потік на біржу для отримання допомоги. Ми очікуємо значне скорочення, – заявив Дмитро Новицький.

Нагадаємо, порушена справа про банкрутство ПрАТ «АвтоКрАЗ», триває процедура управління майном (вона передбачає заходи з відновлення платоспроможності боржника), процедура ліквідації не призначалася.

Фінансовий директор заявив, що перспектива не оптимістична і заходи, які зараз вживаються, не приведуть до завантаження підприємства. І в подальшому – перспектива припинення діяльності підприємства, щоб не нарощувати заборгованість і не створювати проблеми людям.

– Машини нікому не потрібні, – констатував Дмитро Новицький.

Проте наразі офіційно про скорочення державну службу зайнятості ще не повідомляли, сказав він та запевнив, що попередньо підприємство проведе консультації зі службою зайнятості та буде «відповідально вирішувати питання про заборгованість».

Скільки працівників і з якого місяця планується скоротити, керівник не уточнив. Зараз на «АвтоКрАЗі» працює понад 2 тисячі працівників. Як повідомлялося раніше, працівники скаржаться на те, що їм заборгували зарплату за півроку. Як констатувала під час засідання комісії віцемер Ольга Усанова, підприємство робило невеликі виплати у січні, лютому та квітні, проте заборгованість при цьому не скоротилася, а зросла.

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