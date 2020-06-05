На ЧАО "АвтоКрАЗ" планируют сокращение работников. Об этом рассказал финансовый директор предприятия Дмитрий Новицкий во время заседания в исполкоме комиссии по вопросам погашения задолженности.

Задолженность предприятия по зарплате достигла 40 миллионов гривен, и это львиная доля всей городской задолженности работникам, которая составляет 45 млн грн.

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– К сожалению, оптимистичных ожиданий у нас нет. Я думаю, если мы сейчас преследуем цель не только зафиксировать эту задолженность, а выработать какие-то меры, то нужно государству и службе занятости готовиться к тому, что на “АвтоКрАЗе” будет очень большой поток на биржу для получения пособия. Мы ожидаем значительное сокращение, – заявил Дмитрий Новицкий.

Напомним, возбуждено дело о банкротстве ЧАО “АвтоКрАЗ”, продолжается процедура управления имуществом (она предусматривает меры по восстановлению платежеспособности должника), процедура ликвидации не предназначалась.

Финансовый директор заявил, что перспектива не является оптимистичной и меры, которые сейчас принимаются, не приведут к загрузке предприятия. И в дальнейшем – перспектива прекращения деятельности предприятия, чтобы не наращивать задолженность и не создавать проблемы людям.

– Машины никому не нужны, – констатировал Дмитрий Новицкий.

Однако пока официально о сокращении в государственную службу занятости еще не сообщали, сказал он и заверил, что предварительно предприятие проведет консультации со службой занятости и будет ответственно решать вопрос о задолженности.

Сколько работников и с какого месяца планируется сократить, руководитель не уточнил. Сейчас на “АвтоКрАЗе” работает более 2 тысяч сотрудников. Как сообщалось ранее, работники жалуются на то, что им задолжали зарплату за полгода. Как констатировала во время заседания комиссии вице-мер Ольга Усанова, предприятие делало небольшие выплаты в январе, феврале и апреле, однако задолженность при этом не сократилась, а выросла.

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