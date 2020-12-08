Сборка и производство автотранспорта – информация на конец 2020 года.

В Украине нет полномасшабного производства легковых автомобилей, но есть крупноузловая сборка, после которого автомобиль получает украинский VIN-код и юридически считается собранным в нашей стране. Иногда такое производство ставит своей целью обойти правительственные запреты. Грузовые автомобили также в Украине почти не собирают. А вот производством автобусов и троллейбусов занимаются довольно много производителей. Однако наиболее разветвленное производство – спецтехника. Это транспорт для коммунальщиков, военных, переоборудование в "скорые", банковские и пожарные машины и тому подобное. Смотрите список украинских заводов, которые производят автомобили на конец 2020 года.

Производители легковых автомбилей:

ЗАО "Еврокар" – автомобили Skoda

ЗАО "Запорожский автомобильный завод" – автомобили Renault Arkana, Lada различных моделей

Также интересно: из каких комплектующих собрана Renault Arkana

Вездеходы

Sherp

Производители автобусов:

ЗАО "Запорожский автомобильный завод" – автобусы I-VAN, ZAZ

Концерн Электрон (ООО Электронмаш, ООО СП "Электротранс») – электробусы "Электрон"

АО "Богдан Моторс" (ГП Автосборочный завод №1) – автобусы "Богдан", ISUZU

Корпорация Эталон (ЗАО Черниговский автозавод, Бориспольский автозавод) – автобусы Etalon

ПАО "Черкасский автобус" – автобусы Ataman

ПАО "Завод "Часовоярский автобусы"– автобусы "Рута"

Также в тему: "Богдан" хочет запатентовать систему дезинфекции автобусов

Производители троллейбусов:

"Богдан Моторс" (ГП Автосборочный завод №1) – троллейбусы "Богдан"

Концерн Электрон (ООО Электронмаш, ООО СП "Электротранс») – троллейбусы "Электрон"

Корпорация Эталон (ЗАО Черниговский автозавод) – троллейбусы "Эталон"

ГП ПО "Южмаш" – троллейбусы "Днепр"

Производители грузовых автомобилей:

АвтоКрАЗ – КрАЗ различных моделей

"Богдан Моторс" (ГП Автосборочный завод №2) – военные грузовики "Богдан"

ЗАО "Запорожский автомобильный завод" – пикапы Lanos Cargo

Также интересно: АвтоКрАЗ планирует масштабное сокращение сотрудников

Производители спецтранспорта на базе грузовых авто:



Корпорация УкрИннМаш

ООО Северодонецкий завод химического нестандартного оборудования НПО

ООО Эверласт; АвтоКрАЗ

Завод Кобзаренко

ЗАО Бориспольский автозавод

ПК Пожмашина

Завод Алеко

ООО Верхнеднепровский авторемонтный завод

ООО Завод спецтехники Техкомплект

ПрАТДнипрополимермаш

Харьковский тракторный завод

ООО Компания ТИТАЛ

ПрАТСпецбудмаш

ООО Белоцерковский механический завод

ОАО Транс Авто Д

Завод Электронмаш

ООО Луцккомунмаш

ООО Глобус – авто

ПАО Кредмаш, Ельворти

Херсонский машиностроительный завод

Альфатекс

Автоспецпром

НПО "Практика"

ЗАО "Еврокар"

Будагромаш

и другие ...

Напомним, что украинская компания создала "скорую помощь" на базе пикапа