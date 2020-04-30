Украинская компания Reform создала на базе полноприводного пикапа Mitsubishi L200 первый специализированный автомобиль экстренной медицинской помощи INFINA, который должен решить проблему с мобильностью медицинского персонала в регионах, где остается острая проблема с дорогами.

В комплектации Invite, которую использовали в качестве основы Reform INFINA, доступна система полного привода Mitsubishi Easy Select 4WD с тремя режимами: 2H (задний привод для асфальтового покрытия), 4Н ​​(полный привод, который можно перевести из режима 2Н на скорости до 100 км/ч ) и 4L (пониженный ряд передач, обеспечивает высокий крутящий момент во время медленного передвижения в сложных дорожных условиях), а жесткая блокировка заднего дифференциала минимизирует разницу обороты между задними колесами. Оснащена Reform INFINA дизельным двигателем объемом 2,4 л мощностью 154 л.с. и 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач.

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Внутри салон оснащен аппаратом ИВЛ, дефибриллятором, в боковых отсеках есть 2 кислородных баллона объемом 10 л (отсек может вместить баллон до 80 л) с двумя разъемами для подачи кислорода пациенту, а под обшивкой салона проведен газовый трубопровод для подачи газа для медицинских целей.

В салоне высокий уровень звуко-, тепло-, виброизоляции, сиденья оснащены ремнями безопасности. Здесь могут разместиться два медработники, третий человек может сесть в кабине с водителем. Покрытие пола — водонепроницаемое, антистатическое и устойчивое к дезинфицирующим средствам. Кроме этого, предусмотрены специальные приспособления для крепления медицинского оборудования и перила.

Демоверсию скорой помощи повышенной проходимости создавали 9 месяцев.

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