По условиям контракта, американский автопроизводитель должен поставить 30 тысяч приборов для искусственной вентиляции легких до конца августа.

В течение нескольких последних недель концерн General Motors сотрудничает с компанией Ventec Life Systems для разработки и выпуска очень нужных медицинских приборов для вентиляции легких.

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Министерство здравоохранения и социальных служб США заказало GM 30 тысяч приборов. Правительство заплатило автопроизводителю 489,4 миллиона долларов. General Motors обязуется поставить 6132 "вентиляторов" до 1 июня, а остальные – до конца августа.

Фото: производство оборудование на одном из заводов GM / Autoblog

Многофункциональные медицинские вентиляторы VOCSN, разработанные GM и Ventec, будут предоставлены без наценок – наживаться на кризисе General Motors не планирует. Так, в контракте указано, что стоимость одного прибора составляет 16 313 долларов, тогда как обычно розничная цена составляет около 18 тысяч долларов.

Основная часть контракта покрывает себестоимость вентиляторов и капитал для переоборудования производственной линии для выпуска приборов. Производство планируется начать на следующей неделе.

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