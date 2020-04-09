За умовами контракту, американський автовиробник повинен поставити 30 тисяч приладів для штучної вентиляції легень до кінця серпня.

Протягом кількох останніх тижнів концерн General Motors співпрацює з компанією Ventec Life Systems для розробки і випуску конче потрібних медичних приладів для вентиляції легень.

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Міністерство охорони здоров'я та соціальних служб США замовило GM 30 тисяч приладів. Уряд заплатив автовиробнику 489,4 мільйона доларів. General Motors зобов’язується поставити 6132 “вентиляторів” до 1 червня, а решту – до кінця серпня.

Фото: виробництво медобладнання на одному з заводів GM / Autoblog

Багатофункціональні медичні вентилятори VOCSN, розроблені GM та Ventec, будуть надані без жодних націнок – наживатись на кризі General Motors не планує. Так, у контракті вказано, що вартість одного приладу становить 16 313 доларів, тоді як зазвичай роздрібна ціна становить близько 18 000 доларів.

Основна частина контракту покриває собівартість вентиляторів та капітал для переобладнання виробничої лінії для випуску приладів. Виробництво планується розпочати наступного тижня.

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