Українська компанія Reform створила на базі повноприводного пікапа Mitsubishi L200 перший спеціалізований автомобіль екстреної медичної допомоги INFINA, який повинен вирішити проблему з мобільністю медичного персоналу в регіонах, де залишається гостра проблема з дорогами.

У комплектації Invite, яку використовували як основу Reform INFINA, доступна система повного приводу Mitsubishi Easy Select 4WD з трьома режимами: 2H (задній привод для асфальтового покриття), 4Н (повний привод, який можна перевести з режиму 2Н на швидкості до 100 км / год) і 4L (понижений ряд передач, що забезпечує вищий крутний момент під час повільного пересування у складних дорожніх умовах), а жорстке блокування заднього диференціала мінімізує різницю обертів між задніми колесами.

Оснащена Reform INFINA дизельним двигуном об'ємом 2,4 л потужністю 154 к.с. і 6-ступеневою механічною коробкою передач.

Читайте також: GM отримала держзамовлення на поставку медичних вентиляторів на $490 мільйонів

Всередині салон оснащений апаратом ШВЛ, дефібрилятором, в бічних відсіках є 2 кисневі балони об'ємом 10 л (відсік може вмістити балон до 80 л) з двома роз'ємами для подачі кисню пацієнту, а під обшивкою салону проведений газовий трубопровід для подачі газу для медичних потреб.

У салоні високий рівень звуко-, тепло-, віброізоляції, сидіння оснащені ременями безпеки. Тут можуть розміститися два медпрацівники, третя людина може сісти в кабіні з водієм. Покриття підлоги — водонепроникне, антистатичне і стійке до дезінфекційних засобів. Крім цього, передбачені спеціальні пристрої для кріплення медичних приладів та поручні.

Демоверсію швидкої допомоги підвищеної прохідності створювали 9 місяців.

Також цікаво: Концерн Jaguar Land Rover передав медикам 160 автомобілів