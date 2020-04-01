Переважно, це позашляховики, котрі тепер працюватимуть на "Червоний Хрест": возитимуть санітарні бригади, доставлятимуть ліки, устаткування та харчі хворим з коронавірусом.

Британський “Червоний Хрест” отримав 57 транспортних засобів, включаючи 27 нових Defender. Вони доставлятимуть ліки та продукти харчування людям з високим ризиком захворювання по всій Великобританії.

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Команди JLR в Іспанії, Франції, Південній Африці та Австралії також позичили транспортні засоби місцевим товариствам “Червоного Хреста” на потреби боротьби з коронавірусом. Загалом концерн передав гуманітарній організації 160 машин.

Фото: автомобілі Land Rover та Jaguar відправляють “Червоному Хресту” / JLR

Оскільки усі автомобільні події були скасовані, через COVID-19, багато автовиробників зараз мають цілі парки машин, що простоюють без діла. Британський концерн виділив півтори сотні нових автівок, серед яких позашляховики Defender та Range Rover, кросовери Jaguar F-Pace та E-Pace, а також седани Jaguar.

“Охорона здоров'я та безпека наших працівників, клієнтів та їх родин залишаються нашими пріоритетами. Jaguar і Land Rover зроблять усе можливе, щоб підтримати людей у всьому світі. Наше партнерство з Червоним Хрестом триває 65 років, і ми будемо працювати разом, щоб зробити все можливе під час цієї глобальної надзвичайної ситуації. Всі ми можемо відіграти роль у допомозі вразливим, під час пандемії”, зазначається у повідомленні JLR.

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