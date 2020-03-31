Закарпатська митниця Держмитслужби роз’яснила, в якому випадку можна відтермінувати вивезення автомобіля, який був везений в Україні за тимчасовим ввозом.

Багато з тих, хто завезли автомобіль в Україну тимчасово, не можуть виконати зобов’язання про зворотне вивезення через карантин.

Закарпатська митниця повідомляє, що до переліку форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) додано “карантин, встановлений Кабінетом Міністрів України”. (відповідно до пункту 7 розділу І Закону України від 17 березня 2020 року N 530-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). Водночас пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. N 211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (зі змінами від 25.03.2020) на усій території України із 12 березня по 24 квітня 2020 року установлено карантин.

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Таким чином, якщо вивезти автомобіль треба в період з 12 березня по 24 квітня 2020 року, але власник цього зробити не може, то можна уникнути штрафу за порушення митних правил. Для цього потрібно звернутися до митниці з заявою та деякими документами.

Закарпатська митниця повідомляє, що заяву слід подавати до настання визначеної дати зворотного вивезення.

У заяві обов’язково зазначити наступні дані:

прізвище, ім’я та по батькові;

реєстраційний номер ТЗ, що був Вами ввезений;

дату тимчасового ввезення ТЗ;

пункт пропуску (митний пост), через який ввезено ТЗ;

підставу для продовження терміну тимчасового ввезення ТЗ;

адресу електронної пошти (e-mail) для зв’язку із Вами (або поштову адресу);

контактний номер телефону (для оперативного зв’язку із Вами).

До заяви обов’язково додати наступні документи:

скан-копію реєстраційних (технічних) документів на ТЗ;

скан-копію паспортних документів на підставі яких здійснювались митні формальності щодо ввезеного ТЗ.

Митниця розгляне звернення та оперативно надішле відповідь про результати розгляду за адресою електронної пошти.

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Тимчасово ввезені транспортні засоби особистого користування можуть використовуватися в України лише громадянами, які їх ввезли. Такі автомобілі не можуть використовуватися для підприємницької діяльності, бути розкомплектовані чи передані у володіння, користування або розпорядження іншим особам.

Транспортні засоби особистого користування, тимчасово ввезені на митну територію України громадянами більш як на 30 діб, підлягають державній реєстрації в порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України від 07 вересня 1998 р. № 1388.

За недотримання визначених умов тимчасового ввезення передбачено адміністративну відповідальність згідно Митного кодексу України.

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