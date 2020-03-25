Карантинні заходи із запобігання розповсюдження коронавірусу в Україні продовжено до 24 квітня.

Заходи описані в постанові Кабміну "Про запобігання поширення на території України коронавірусу COVID-19".

Серед підприємств, яким дозволяється робота в цей період, багато транспортних компаній. Зокрема, працюватимуть автозаправки, станції техобслуговування, доставка будь-яких товарів та пошти. Також не обмежується рух приватних автомобілів.

Щодо пересування в громадському транспорті, то дивної вимоги в 10 чоловік у салоні вже нема. Натомість в автобус, тролейбус і трамвай можна заходити людям, яких не більше ніж 50% від кількості сидячих місць. А от висаджувати пасажирів на автовокзалах не можна.

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