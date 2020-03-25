Карантинные меры по предотвращению распространения коронавируса в Украине продлены до 24 апреля.

Мероприятия описаны в постановлении Кабмина "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса Covid-19".

Среди предприятий, которым разрешается работа в этот период, много транспортных компаний. В частности, будут работать автозаправки, станции техобслуживания, доставка любых товаров и почты. Также не ограничивается движение частных автомобилей.

Что касается передвижения в общественном транспорте, то странного требования в 10 человек в салоне уже нет. Между тем в автобус, троллейбус и трамвай можно заходить людям, которых не более чем 50% от количества сидячих мест. А вот высаживать пассажиров на автовокзалах нельзя.

Напомним, как автобизнес помогает в противодействии коронавирусу.