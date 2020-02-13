Голова українського парламенту зазначив, що законопроектом, який знизить ставки розмитнення до приблизно 35% від вартості авто, у Парламенті займуться після вирішення "земельного питання".

Законопроект про доступне розмитнення "євроблях" ще не потрапив на розгляді до парламенту. Розглядатимуть його не швидше вирішення "земельного питання". Про це сказав спікер ВР Дмитро Разумков.

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"Є внутрішньо парламентська позиція з питання доступного розмитнення. Питання є, неможливо закривати на це очі, відкладати чи продовжувати відтермінування – теж не варіант. Я думаю, тут повинна бути консолідована позиція, як Парламенту так і Уряду, для того щоб врахувати позицію всіх учасників цього процесу. Станом на сьогодні цей законопроект не знаходився на розгляді в парламенті, до порядку денного він не був включений. …ну, а зараз ви знаєте звісно, фактично парламент знаходиться в розгляді питання про відкриття ринку землі", – сказав Разумков.

Нагадаємо, що зараз ставка розмитнення вживаних авто у деяких випадках сягає 250-650% від їх вартості. Розмитнення нових відбувається за ставкою приблизно 35% від їх вартості. Зараз розробляється законопроект, який дозволить зробити рівні умови розмитнення для нових і вживаних авто за ставками приблизно 35% від вартості авто.

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