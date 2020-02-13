Глава украинского парламента отметил, что законопроектом, который снизит ставки растаможки до примерно 35% от стоимости авто, в парламенте займутся после решения "земельного вопроса".

Законопроект о доступной растаможке "евроблях" еще не попал на рассмотрение в парламент. Рассматривать его будут не раньше решения "земельного вопроса". Об этом 12 февраля сказал спикер ВР Дмитрий Разумков.

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"Есть внутренне парламентская позиция по вопросу доступного растаможивания. Вопросы есть, невозможно закрывать на это глаза, откладывать, продолжать отсрочки – тоже не вариант. Я думаю, здесь должна быть консолидированная позиция как парламента, так и правительства, для того чтобы учесть позицию всех участников этого процесса. На сегодня этот законопроект не находился на рассмотрении в парламенте, в повестку дня он не был включен. ...Ну а сейчас вы знаете, конечно, фактически парламент находится в рассмотрении вопроса об открытии рынка земли", – сказал Разумков.

Напомним, что сейчас ставка растаможивания подержанных авто в некоторых случаях достигает 250-650% от их стоимости. Растаможка новых происходит по ставке примерно 35% от их стоимости. Сейчас разрабатывается законопроект, который позволит сделать равные условия растаможки для новых и подержанных авто по ставкам примерно 35% от стоимости авто.

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