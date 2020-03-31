Закарпатская таможня Гостаможслужбы разъяснила, в каком случае можно отсрочить вывоз автомобиля, который был ввезен в Украину по временному ввозу.

Многие из тех, кто завез автомобиль в Украине временно не могут выполнить обязательства об обратном вывозе из-за карантина.

Закарпатская таможня сообщает, что в перечень форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы) добавлено "карантин, установленный Кабинетом Министров Украины". (В соответствии с пунктом 7 раздела I Закона Украины от 17 марта 2020 года N 530-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19). В то же время пунктом 1 постановления Кабинета Министров Украины от 11 марта 2020 года N 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" (с изменениями от 25.03.2020 года) на всей территории Украины с 12 по 24 апреля 2020 года установлен карантин.

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Таким образом, если вывезти автомобиль надо в период с 12 марта по 24 апреля 2020 года, но владелец этого сделать не может, то можно избежать штрафа за нарушение таможенных правил. Для этого нужно обратиться в таможню с заявлением и некоторыми документами.

Закарпатская таможня сообщает, что заявление следует подавать до наступления определенной даты обратного вывоза.

В заявлении обязательно указать следующие данные:

фамилия, имя и отчество;

регистрационный номер ТС, что было Вами ввезенно;

дату временного ввоза ТС;

пункт пропуска (таможенный пост), через который ввезено ТС;

основание для продления срока временного ввоза ТС;

адрес электронной почты (e-mail) для связи с вами (или почтовый адрес);

контактный номер телефона (для оперативной связи с вами).

К заявлению обязательно подать следующие документы:

скан-копию регистрационных (технических) документов на ТС;

скан-копию паспортных документов на основании которых осуществлялись таможенные формальности относительно ввезенного ТС.

Таможня рассмотрит обращение и оперативно направит ответ о результатах рассмотрения на адрес электронной почты.

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Временно ввезенные транспортные средства личного пользования могут использоваться в Украине только гражданами, которые их ввезли. Такие автомобили не могут использоваться для предпринимательской деятельности, быть раскомплектованы, переданы во владение, пользование или распоряжение другим лицам.

Транспортные средства личного пользования, временно ввозимые на таможенную территорию Украины гражданами более чем на 30 суток, подлежат государственной регистрации в порядке, определенном Постановлением Кабинета Министров Украины от 7 сентября 1998 года № 1388.

За несоблюдение определенных условий временного ввоза предусмотрена административная ответственность согласно Таможенного кодекса Украины.

Напомним, что судьбу "евроблях" должны решить после земельного вопроса.