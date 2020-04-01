Раніше подібні метаморфози відбулись з емблемами Volkswagen та Audi.

Так зване соціальне дистанціювання – найпотужніший інструмент Всесвітньої організації охорони здоров’я у боротьбі з новим коронавірусом. Марка Mercedes вирішила нагадати про це видозміненим логотипом.

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Не збиратись групами, більше 10 осіб, звести до мінімуму перебування серед інших людей та уникати контактів – це все, що можна і потрібно робити, для власного захисту від зараження, в рамках “соціального дистанціювання”.

Деякі автовиробники вирішили нагадати про його необхідність своїм клієнтам і шанувальникам. Раніше Volkswagen та Audi поширили пару “вірусних” логотипів, а тепер до них приєднався і ще один німецький бренд – Mercedes-Benz.

Виробник зі Штутгарту розмістив тимчасовий логотип на офіційній сторінці у Facebook. Він відрізняється від звичайного тим, що трипроменева зірка “Мерседес” віддалилась від кола, що її оточує – послання зрозуміле і без слів.

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