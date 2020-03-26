Через необхідність дотримання дистанції на карантині частини логотипів "роз’їхались".

Концерн Volkswagen та його дочірній преміум-бренд Audi випустили ролики, на яких оригінально нагадали фанам про необхідність зберігати дистанцію між людьми. Все це – через небезпеку зараження короновірусом.

Кільця Audi “роз'їхалися” в різні боки, а між літерами V і W в лого Volkswagen з'явилося більше простору.

Також подібним чином попередили про обережність інші неавтомобільні бренди – наприклад, McDonalds.

Нагадаємо, що BMW недавно змінив логотип.