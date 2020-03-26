Из-за необходимости соблюдения дистанции на карантине части логотипов "разъехались".

Концерн Volkswagen и его дочерний премиум-бренд Audi выпустили ролики, на которых оригинально напомнили фанатам о необходимости сохранять дистанцию между людьми. Все это – из-за опасности заражения короновирусом.

Кольца Audi “разъехались” в разные стороны, а между буквами V и W в лого Volkswagen появилось больше пространства.

Также подобным образом предупредили об осторожности другие неавтомобильные бренды – например, McDonalds.

Напомним, что BMW недавно сменил логотип.