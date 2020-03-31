Чеська компанія поділилась історією зі своїх буднів – в умовах нестачі предметів персонального захисту, для їх створення ладні використовувати навіть дуже дороге устаткування. Зазвичай на ньому друкують деталі для прототипів.

Коли людство знову зможе дихати вільно, можливо, респіратори Skoda стануть предметом колекціонування і нагадуванням про нелегкий початок другої декади двотисячних. Сподіваємось. А поки що респіратор типу CIIRC RP95-3D – критична необхідність. “Шкода”, як і багато інших автовиробників сьогодні, узялась до виробництва дефіцитного товару.

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Виробничі потужності – 3D-прінтери, дозволяють Skoda виготовляти по 60 комплектів деталей для захисних масок щодня. Чеський виробник узявся до їх виробництва на волонтерських засадах і обіцяє продовжити виробництво “стільки, скільки знадобиться”.

Фото: респіратори CIIRC RP95-3D, виготовлені Skoda / Skoda

Моделі респіраторів CIIRC RP95-3D розроблені Чеським інститутом інформатики, роботики й кібернетики та Технічним університетом Чехії. Налагодити виробництво таких масок може будь-яка фірма, що має у своєму розпорядженні 3D-прінтер HP Multi Jet Fusion, для цього потрібно зв’язатись зі спеціалістами Czech Technical University.

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