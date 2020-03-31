Чешская компания поделилась историей из своих будней – в условиях недостатка предметов персональной защиты, для их создания готовы использовать даже очень дорогое оборудование. Обычно на нем печатают детали для прототипов.

Когда человечество вновь сможет дышать свободно, возможно, респираторы Skoda станут предметом коллекционирования и напоминанием о нелегком начале второй декады двухтысячных. Надеемся. А пока что респиратор типа CIIRC RP95-3D – критическая необходимость. “Шкода”, как и многие другие автопроизводители сегодня, взялась за производство дефицитного товара.

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Производственные мощности – 3D-принтеры, позволяющие Skoda изготавливать по 60 комплектов деталей для защитных масок ежедневно. Чешский производитель взялся за их производство на волонтерских началах и обещает продолжить производство "столько, сколько понадобится".

Фото: респираторы CIIRC RP95-3D, изготовленные Skoda / Skoda

Модели респираторов CIIRC RP95-3D разработаны Чешским институтом информатики, роботики и кибернетики и Техническим университетом Чехии. Наладить производство таких масок может любая фирма, имеющая в своем распоряжении 3D-принтер HP Multi Jet Fusion, для этого необходимо связаться со специалистами Czech Technical University.

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