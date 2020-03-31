И главного дизайнера интерьеров.

Председателем компании KIA назначен исполнительный вице-президент Хо-Сун Сон, который ранее заведовал отделом глобальных операций.

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Кадровая рокировка в рядах корейского автопроизводителя предполагает, что бывший глава KIA – 62-летний Хан Ву Пак – теперь будет занимать должность бизнес-консультанта. Он руководил компанией с 2018 года.

Фото: большей фотографии нового директора у KIA не нашлось, а эта похожа на фотографию с офисного пропуска / KIA

Новый босс раньше отлично себя зарекомендовал на посту ответственного менеджера по планированию экспорта, затем руководителя офиса KIA во Франции и главы KIA Motors Europe. Своей главной целью новый лидер, одного из самых успешных автобрендов мира, видит завоевание доли в 6,6% на мировом рынке электромобилей. Китай, почему-то, не считается частью “мирового рынка”.

Еще одно изменение в высших кругах компании состоялась в подразделении дизайнеров. Ответственным за стиль салона каждого будущего автомобиля под шильдиком KIA будет бельгиец Йохен Прядей. Его непосредственным руководителем будет Карим Хабиб.



Фото: вице-президент группы KIA по дизайну интерьера Йохен Прядей / KIA

В резюме и портфолио Пасена работа на VW Group (Amarok) и BMW Group (7-Серия G11/G12, 6-Серия F12/F13, M4 GTS, концепт Vision Efficient Dynamics), а также в китайском стартапе Nio – бельгиец сделал свой вклад в дизайн гиперкара Nio EP9, концепта Eve и кроссовера ES8.

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