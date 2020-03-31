І головного дизайнера інтер'єрів.

Головою компанії KIA призначений виконавчий віце-президент Хо-Сун Сон, який раніше завідував відділом глобальних операцій.

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Кадрова рокіровка в лавах корейського автовиробника передбачає, що колишній голова KIA – 62-річний Хан Ву Пак – тепер обійматиме посаду бізнес-консультанта. Він керував компанією з 2018 року.



Фото: більшої фотографії нового директора у KIA не знайшлось, а ця схожа на світлину з офісної перепустки / KIA

Новий бос раніше чудово себе зарекомендував на посту відповідального менеджера з планування експорту, потім керівника офісу KIA у Франції і голови KIA Motors Europe. Своєю головною метою новий лідер, одного з найуспішніших автобрендів світу, бачить завоювання частки у 6,6% на світовому ринку електромобілів. Китай, чомусь, не рахується частиною “світового ринку”.

Ще одна зміна у вищих колах компанії відбулась у підрозділі дизайнерів. Відповідальним за стиль салону кожного майбутнього автомобіля під шильдиком KIA буде бельгієць Йохен Пасен. Його безпосереднім керівником буде Карім Хабіб.



Фото: віце-президент групи KIA з дизайну інтер'єру Йохен Пасен / KIA

У резюме та портфоліо Пасена робота на VW Group (Amarok) та BMW Group (7-Серія G11/G12, 6-Серія F12/F13, M4 GTS, концепт Vision Efficient Dynamics), а також у китайському стартапі Nio – бельгієць зробив свій внесок у дизайн гіперкара Nio EP9, концепта Eve та кросовера ES8.

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