Ранее подобные метаморфозы произошли с эмблемами Volkswagen и Audi.

Так называемое социальное дистанцирование – мощный инструмент Всемирной организации здравоохранения в борьбе с новым коронавирусом. Марка Mercedes решила напомнить об этом видоизмененным логотипом.

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Не собираться группами, более 10 человек, свести к минимуму пребывание среди других людей и избегать контактов – это все, что можно и нужно делать, для собственной защиты от заражения, в рамках "социального дистанцирования”.

Некоторые автопроизводители решили напомнить о его необходимости своим клиентам и поклонникам. Ранее Volkswagen и Audi распространили пару "вирусных" логотипов, а теперь к ним присоединился и еще один немецкий бренд – Mercedes-Benz.

Производитель из Штутгарта разместил временный логотип на официальной странице в Facebook. Он отличается от обычного тем, что трехлучевая звезда "Мерседес" отдалилась от круга, что его окружает – послание понятно и без слов.

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