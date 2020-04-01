Преимущественно, это внедорожники, которые теперь будут работать на "Красный Крест": возить санитарные бригады, доставлять лекарства, оборудование и продукты больным коронавирусом.

Британский "Красный Крест" получил 57 транспортных средств, включая 27 новых Defender. Они будут доставлять лекарства и продукты питания людям с высоким риском заболевания по всей Великобритании.

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Команды JLR в Испании, Франции, Южной Африке и Австралии также одолжили транспортные средства местным обществам "Красного Креста" на нужды для борьбы с коронавирусом. В целом концерн передал гуманитарной организации 160 машин.

Фото: автомобили Land Rover и Jaguar отправляют "Красному Кресту" / JLR

Поскольку все автомобильные события были отменены, через COVID-19, многие автопроизводители сейчас имеют целые парки машин, которые простаивают без дела. Британский концерн выделил полторы сотни новых автомобилей, среди которых внедорожники Defender и Range Rover, кроссоверы Jaguar F-Pace и E-Pace, а также седаны Jaguar.

"Здравоохранение и безопасность наших сотрудников, клиентов и их семей остаются нашими приоритетами. Jaguar и Land Rover сделают все возможное, чтобы поддержать людей во всем мире. Наше партнерство с Красным Крестом продолжается 65 лет, и мы будем работать вместе, чтобы сделать все возможное во время этой глобальной чрезвычайной ситуации. Все мы можем сыграть роль в помощи уязвимым, во время пандемии", – отмечается в сообщении JLR.

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