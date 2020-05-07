"Богдан" официально подал заявку для получения патента на установление системы очистки и обеззараживания как воздуха, так и поверхностей в салоне пассажирского транспортного средства.

После последних новостей с распространением вируса COVID-19, специалисты "Автосборочного завода №1" задумались над тем, как усовершенствовать автобусы и троллейбусы "Богдан" и сделать такими, "которые способны сами обеззараживаться и очищаться".

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И вот уже "Богдан" официально подал заявку для получения патента на установление системы очистки и обеззараживания как воздуха, так и поверхностей в салоне пассажирского транспортного средства, аналогам которой в Украине еще нет.

Такие комплексные системы будут устанавливаться во всех автобусах и троллейбусах, которые в дальнейшем будут изготавливаться в цехах луцкого "Богдан Моторс". Установка такой системы позволяет очистить и обеззаразить воздуха и поверхности в салоне автобусов и троллейбусов "Богдан" от любых вредных частиц, микроорганизмов и вирусов. Для обработки на конечных точках маршрута будут установлены бактерицидные безозонови кварцевые лампы, а в течение всего путешествия в салоне с пассажирами работать бактерицидный рециркулятор воздуха.

Преимущества бактерицидных безозових ламп: они убивают вирусы, в том числе гриппа, бактерии, микробы, плесень, грибки, дрожжи, споры и другие инфекционные микроорганизмы.

Вполне возможно, что наличие подобной системы станет обязательным для участия в тендерах.

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