"Богдан" офіційно подав заявку для отримання патенту на встановлення системи очищення та знезараження як повітря, так і поверхонь в салоні пасажирського транспортного засобу.

Після останніх новин з розповсюдженням вірусу COVID-19, спеціалісти “Автоскладального заводу №1” задумались над тим, як вдосконалити автобуси і тролейбуси “Богдан” і зробити такими, “які здатні самі знезаражуватись і очищуватись”.

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І ось вже “Богдан” офіційно подав заявку для отримання патенту на встановлення системи очищення та знезараження як повітря, так і поверхонь в салоні пасажирського транспортного засобу, аналогам якої в Україні ще немає.

Такі комплексні системи будуть встановлюватися в усіх автобусах і тролейбусах, які надалі виготовлятимуться в цехах луцького “Богдан Моторс”. Встановлення такої системи надає можливість очистити та знезаразити повітря і поверхні в салоні автобусів і тролейбусів “Богдан” від будь-яких шкідливих частинок, мікроорганізмів і вірусів. Для обробки на кінцевих точках маршруту будуть встановлені бактерицидні безозонові кварцові лампи, а протягом всієї мандрівки в салоні з пасажирами працюватиме бактерицидний рециркулятор повітря.

Переваги бактерицидних безозових ламп: вони вбивають віруси, в тому числі грипу, бактерії, мікроби, цвіль, грибки, дріжджі, спори та інші інфекційні мікроорганізми.

Цілком можливо, що наявність подібної системи стане обов’язковою для участі в тендерах.

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