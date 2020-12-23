Подробиці угоди та плани нового власника не розкриваються.

У власність Hyundai перейшло 94,83 відсотка виробничого комплексу “Дженерал Моторз Авто” в Санкт-Петербурзі. Угода була закрита ще 6 листопада 2020 року.

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З 2008 по 2015 роки завод випускав Chevrolet Cruze, Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Captiva, Opel Astra, Antara, Mokka та кілька моделей Cadillac. Виробничі потужності заводу становлять 98 тисяч автомобілів на рік. У 2015 році концерн General Motors вивів з російського ринку бюджетні моделі Chevrolet, а також згорнув продажі бренду Opel і законсервував завод в Шушарах.

Південнокорейський автовиробник вже володіє заводом в РФ – Hyundai Motor Manufacturing Rus, де збирають моделі Creta, Solaris (Accent), а також седан Kia Rio і крос-хетчбек Kia Rio X. Завод працює вже 10 років, і за цей час з конвеєра зійшло більше 2,1 мільйона автомобілів.

Hyundai, також під Санк-Петербургом, розпочав будівництво заводу з виробництва двигунів. Інвестиції в нове підприємство оцінюються в 175 мільйонів доларів. Моторобудівний завод розрахований на випуск 240 тисяч двигунів щорічно, а його площа становитиме близько 35 тисяч квадратних метрів.