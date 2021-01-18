Абсолютно новая модель Hyundai Venue имеет ценник от 509 100 грн.

Hyundai Venue – самый маленький и самый доступный кроссовер Hyundai. Длина кузова нового Venue составляет 4040 мм, ширина – 1770 мм, высота – 1610 мм, а колесная база составляет 2520 мм.

У новинки – выразительный дизайн экстерьера с палитрой ярких цветов выполнения кузова и контрастными элементами (крыша, боковые зеркала, молдинги и накладки).

Салон Hyundai Venue может быть оформлен как в классических темных тонах, так и в джинсовых мотивах с контрастной светлой просрочкой.

Мультимедийная система оснащена цветным сенсорным монитором, беспроводной зарядкой для смартфонов, а также поддержкой приложений Apple CarPlay и Android Auto, что позволяет синхронизировать совместимые гаджеты с автомобилем и отображать необходимую информацию на большом 8 "LCD дисплее.

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Новый Venue оснащен селектором выбора режимов вождения и покрытия (Drive / Traction Mode), а во время путешествия удобства добавляют климат-контроль и круиз-контроль, подогрев руля и передних сидений.

Hyundai Venue представлены украинским потребителям в трех комплектациях – Express, Dynamic и Elegance. Автомобиль поставляется с бензиновым 1.6-литровым двигателем мощностью 123 л.с., идет в паре с 6-ступенчатой механической или автоматической трансмиссией. На новый Hyundai Venue стартует от 509 910 грн.