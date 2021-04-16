Новой версией модели немецкий автопроизводитель отмечает 100 годовщину бренда Maybach.

Daimler николь не делал ставку на моторы V12, оставляя эту прерогативу за Ferrari и Lamborghini, однако в 2000-х годах у производителя появился мотор с кодовым названием M275, а в 2012 году он был заменен на 12-цилиндровый M279, предназначен для SL 65 и G 65. Под капотом роскошного Mercedes-Maybach S-Class будет именно этот агрегат, модернизированный и усиленный парой турбин.

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Твин-турбо V12 под капотом Mercedes-Maybach S-Class обеспечивает отдачу в 630 лошадиных сил и 1000 ньютон-метров крутящего момента. Он представляет собой агрегат типа SOHC (Single OverHead Camshaft) с одним распределительным валом и тремя клапанами на цилиндр.

Будущая модель празднует 100 лет с момента создания компании Вильгельма Майбаха, которую Daimler-Benz приобрел в 1960 году. Mercedes возродил марку Maybach в 1990-х годах, прогнозируя ежегодные продажи в 2000 единиц.

Фото: Mercedes-Maybach S-Class / Daimler

По предварительной информации, S-Class с V12 получит обозначение S 680. Позже должен появиться еще более мощный вариант Mercedes-Maybach S-Class с обозначением 73 e – он получит плагин-гибридную силовую установку с отдачей более 800 лошадиных сил и 1000 ньютон-метров крутящего момента.