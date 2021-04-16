Новою версією моделі німецький автовиробник відзначає 100 річницю бренду Maybach.

Daimler ніколь не робив ставку на мотори V12, залишаючи цю прерогативу за Ferrari та Lamborghini, однак у 2000-х роках у виробника з’явився мотор з кодовою назвою M275, а у 2012 році він був замінений на 12-циліндровий M279, призначений для SL 65 і G 65. Під капотом розкішного Mercedes-Maybach S-Class буде саме цей агрегат, модернізований і посилений парою турбін.

Дивіться також: 35 найдорожчих автомобілів у світі в 2021 році

Твін-турбо V12 під капотом Mercedes-Maybach S-Class забезпечує віддачу у 630 кінських сил і 1000 ньютон-метрів крутного моменту. Він являє собою агрегат типу SOHC (Single OverHead Camshaft) з одним розподільчим валом і трьома клапанами на циліндр.

Майбутня модель святкує 100 років з моменту створення компанії Вільгельма Майбаха, яку Daimler-Benz придбав у 1960 році. Mercedes відродив марку Maybach у 1990-х роках, прогнозуючи щорічні продажі в 2000 одиниць.

Фото: Mercedes-Maybach S-Class / Daimler

За попередньою інформацією, S-Class з V12 отримає позначення S 680. Пізніше повинен з’явитись ще більш потужний варіант Mercedes-Maybach S-Class з позначенням 73 e – він матиме плагін-гібридну силову установку з віддачею більше 800 кінських сил і 1000 ньютон-метрів крутного моменту.