Новий Mercedes-Maybach S-Class поєднує досконалість та високотехнологічні рішення нещодавно представленої флагманської моделі Mercedes-Benz з ексклюзивністю та традиціями Maybach.

З моменту запуску на ринок у 2015 році по всьому світу було доставлено близько 60 тисяч автомобілів Mercedes-Maybach S-Class. У 2019 році було реалізовано близько 12 тисяч машин – більше ніж будь-коли раніше. Люксовий бренд вірить в продовження цієї історії успіху. Старт продажів Mercedes-Maybach S-Class в Україні розпочнеться влітку 2021 року.

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Колісна база автомобіля від Maybach на 18 сантиметрів довша, ніж у Mercedes-Benz S-Class. Завдяки цьому задня частина салону буде ідеальним та зручним робочим місцем або релакс зоною, яка відокремить пасажирів від навколишнього світу. Ексклюзивні деталі, двоколірне лакофарбове покриття, дерев'яні елементи оздоблення, як на спинках передніх сидінь, так і між двома задніми пасажирами – обов’язкові атрибути для Maybach.

Mercedes-Maybach S-Class 2021 у фактах і цифрах:

Mercedes-Maybach S-Class має на 18 сантиметрів довшу колісну базу, ніж Mercedes-Benz S-Class з довгою базою;

При повному оснащенні та за урахуванням PRE-SAFE Impulse Side та ремінних подушок у салоні Mercedes-Maybach є 18 подушок безпеки;

Ретельне нанесення двокольорового лакофарбового покриття займає до 1 тижня;

З 2015 року по всьому світу було продано понад 60 тисяч S-Class Mercedes-Maybach;

Внутрішнє освітлення реалізовано за допомогою 253 світлодіодів;

Температура додаткового холодильного відділення в задньому підлокітнику регулюється від +1 до +7 ° C.

З пакетом “Шофер” спинку переднього пасажирського сидіння можна нахилити вперед на 23° за положення 90°. Регулювання висоти сидіння створює більше місця для ніг у задній частині салону.

Бажаєте підкреслити інтер’єр? Ексклюзивний зовнішній вигляд Mercedes-Maybach S-Class у двоколірному виконанні з розділовою лінією максимально підкреслить вашу індивідуальність. Особливо враховуючи те, що виконують його вручну відповідно до найвищих критеріїв якості. Відмінні риси спереду включають характерний капот з хромованим ребром та решітку радіатора Mercedes-Maybach з тонкими вертикальними хромованими ламелями. Mercedes-Maybach S-Class також відрізняється, якщо дивитись збоку: задні двері ширші, а на стійках розташовується логотип бренду Maybach, що ще більше підкреслює ексклюзивність.

У якості опції Mercedes-Maybach S-Class може бути обладнаний комфортними задніми дверима з електроприводом. Інтеграція в інформаційно-розважальну систему та систему управління Mercedes-Benz User Experience (MBUX) та Blind Spot Assist забезпечує високий рівень зручності експлуатації та додаткову безпеку. Задніми дверима також можна керувати з водійського сидіння - важлива функція, якщо за кермом шофер.

Технологія DIGITAL LIGHT відсвяткувала свій світовий дебют у серійному виробництві попередньої моделі, але в даний час знаходиться в повному серійному виробництві з новим поколінням S-Class. Ця революційна технологія фар (додаткове обладнання) забезпечує абсолютно нові функції, наприклад проекцію попереджувальних символів на дорогу перед автомобілем. У кожній фарі DIGITAL LIGHT є світловий модуль із трьома надзвичайно потужними діодами зі світлом, яке заломлюється та спрямовується 1,3 мільйонами мікродзеркал. Тому роздільна здатність становить більше 2,6 мільйона пікселів.

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Інтер'єр Mercedes-Maybach S-Class базується на дизайні абсолютно нового Mercedes-Benz S-Class. Лімузин від Maybach посилює атмосферу розкоші в гармонічному поєднанню цифрових та аналогових пристроїв, високоякісних природних матеріалів та витонченої майстерності виконання.

Фото: інтер’єр Mercedes-Maybach S-Class / Daimler

В новому поколінні моделі доступно до п’яти екранів, тоді як у стандартну комплектацію входить 12,8-дюймовий OLED-центральний дисплей, який є високотехнологічним центром управління. Завдяки технології OLED, окремі пікселі самоосвітлюються, а “невикористані” пікселі залишаються вимкненими, надаючи їм ефект глибокого чорного. Однак активні OLED-пікселі блищать яскравіше, ніж їх еквіваленти на РК-екранах.

В свою чергу 12,3-дюймовий 3D-дисплей для водія з тривимірним зображенням інших учасників дорожнього руху та яскравими ефектами глибини та тіні доступні за запитом.

Завдяки активній компенсації шуму на дорозі, салон і без того дуже тихого Mercedes-Maybach S-Class, стає ще тихішим. Подібно до навушників, завдяки придушенню шумів, система зменшує небажані низькочастотні шуми за допомогою контрафазних звукових хвиль. Басові колонки високоякісної 4D-системи об'ємного звучання Burmester використовуються для відтворення звуку.

Власники купе та кабріолетів Mercedes-Benz вже давно оцінили автоматичний подовжувач ременів безпеки. Пасажири Mercedes-Maybach S-Class перші, хто скористується цією зручною функцією у задній частині салону. Більше не потрібно рухатися з прийнятого зручного положення, щоб закріпити ремінь. Подовжувач ременя вбудований у регульовану спинку сидіння Executive, і тому завжди в правильному положенні для пасажира. Крім цього в Mercedes-Maybach святкує свою прем’єру адаптивне заднє освітлення. У відповідності до побажань клієнтів, тепер можливо регулювати як яскравість, так і розмір та положення освітлення. Також існує широкий діапазон регулювання між точним робочим світлом та розслаблюючим.

Завдяки рульовому керуванню задньою віссю (додаткове обладнання) Mercedes-Maybach S-Class легко маневрує навіть в умовах щільного міського руху. Кут повороту на задній осі становить до десяти градусів, що зменшує радіус розвороту лімузина до двох метрів – замість 13,4 метрів коло повороту становить 12,4 або 11,4 метра.

Ще кращий комфорт при пересуванні та спритність, а також такі інноваційні функції, як підняття кузова автомобіля при загрозі поперечного зіткнення, забезпечуються активною підвіскою E-ACTIVE BODY CONTROL, яка поєднується зі стандартною пневматичною підвіскою AIRMATIC. Вона здатна контролювати зусилля пружини та амортизатора на кожному колесі окремо. Разом із ROAD SURFACE SCAN та функцією нахилу CURVE, E-ACTIVE BODY CONTROL забезпечує надзвичайний рівень комфорту.

Mercedes-Maybach S-Class буде доступний у трьох версіях: Z 223 зі звичайною довжиною колісної бази, V 223 з довгою колісною базою, та W223 – з короткою. Габаритні розміри трьох версій:

Довжина, мм: 5469 / 5289 / 5179;

Ширина, мм: 1921 / 1954 / 1921;

Висота, мм: 1510 / 1503 / 1503;

Колісна база, мм: 3396 / 3216 / 3106.

Двигуни Mercedes-Maybach S-Class використовуються з уже доступних варіантів для Mercedes-Benz і частково мають електропривід. Електрифікація здійснюється за допомогою вбудованого стартер-генератора другого покоління (ISG). Це забезпечує додаткову потужність до 15 кВт, полегшує ефективність на круїз-контролі та робить функцію “Старт/Стоп” ще більш комфортною, а систему приводу ще ефективнішою. Повний привід – завжди в базовому оснащенні нового Mercedes-Maybach S-Class.

Пневматична підвіска AIRMATIC з плавно регульованим демпфуванням ADS + є стандартним обладнанням. Використовуючи DYNAMIC SELECT, водій може індивідуально змінювати характеристики силового агрегату, ESP, підвіски та рульового управління. Вибір здійснюється за допомогою регулятора з краю центрального дисплея. DYNAMIC SELECT має спеціальний режим водіння MAYBACH, який повністю зосереджений на комфорті.

Додаткова, повністю активна підвіска E-ACTIVE BODY CONTROL використовує стереокамеру для сканування дороги. Це також забезпечує додатковий захист у разі бічного зіткнення, оскільки може зменшити навантаження, що діють на пасажирів, спрямовуючи сили удару на особливо стійкі конструкції в нижній частині автомобіля.