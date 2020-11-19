Новый Mercedes-Maybach S-Class сочетает совершенство и высокотехнологичные решения недавно представленной флагманской модели Mercedes-Benz с эксклюзивностью и традициями Maybach.

С момента запуска на рынок в 2015 году по всему миру было доставлено около 60 тысяч автомобилей Mercedes-Maybach S-Class. В 2019 году было реализовано около 12 тысяч машин – больше чем когда-либо прежде. Люксовый бренд верит в продолжение этой истории успеха. Старт продаж Mercedes-Maybach S-Class в Украине начнется летом 2021 года.

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Колесная база автомобиля от Maybach на 18 сантиметров длиннее, чем у Mercedes-Benz S-Class. Благодаря этому задняя часть салона будет идеальным и удобным рабочим местом или релакс зоной, которая отделит пассажиров от окружающего мира. Эксклюзивные детали, двухцветное лакокрасочное покрытие, деревянные элементы отделки, как на спинках передних сидений, так и между двумя задними пассажирами – обязательные атрибуты для Maybach.

Mercedes-Maybach S-Class 2021 в фактах и цифрах:

Mercedes-Maybach S-Class имеет на 18 сантиметров более длинную колесную базу, чем Mercedes-Benz S-Class с длинной базой;

При полном оснащении и с учетом PRE-SAFE Impulse Side и ременных подушек в салоне Mercedes-Maybach имеется 18 подушек безопасности;

Тщательное нанесение двухцветного лакокрасочного покрытия занимает до 1 недели;

С 2015 года по всему миру было продано более 60 тысяч S-Class Mercedes-Maybach;

Внутреннее освещение реализовано с помощью светодиодов 253;

Температура дополнительного холодильного отделения в заднем подлокотнике регулируется от +1 до +7 ° C.

С пакетом "Шофер" спинку переднего пассажирского сиденья можно наклонить вперед на 23° при положении 90°. Регулировка высоты сиденья создает больше места для ног в задней части салона.

Желаете подчеркнуть интерьер? Эксклюзивный внешний вид Mercedes-Maybach S-Class в двухцветном исполнении с разделительной линией максимально подчеркнет вашу индивидуальность. Особенно учитывая то, что выполняют его вручную в соответствии с самыми высокими критериями качества. Отличительные черты спереди включают характерный капот с хромированным ребром и решетку радиатора Mercedes-Maybach с тонкими вертикальными хромированными ламелями. Mercedes-Maybach S-Class также отличается, если смотреть сбоку: задние двери шире, а на стойках располагается логотип бренда Maybach, что еще больше подчеркивает эксклюзивность.

В качестве опции Mercedes-Maybach S-Class может быть оборудован комфортной задней дверью с электроприводом. Интеграция в информационно-развлекательную систему и систему управления Mercedes-Benz User Experience (MBUX) и Blind Spot Assist обеспечивает высокий уровень удобства эксплуатации и дополнительную безопасность. Задней дверью также можно управлять с водительского сиденья – важная функция, если за рулем шофер.

Технология DIGITAL LIGHT отпраздновала свой мировой дебют в серийном производстве предыдущей модели, но в настоящее время находится в полном серийном производстве с новым поколением S-Class. Эта революционная технология фар (дополнительное оборудование) обеспечивает совершенно новые функции, например проекцию предупреждающих символов на дорогу перед автомобилем. В каждой фаре DIGITAL LIGHT есть световой модуль с тремя очень мощными диодами со светом, который преломляется и направляется 1,3 миллионами микрозеркал. Поэтому разрешение составляет более 2,6 миллиона пикселей.

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Интерьер Mercedes-Maybach S-Class базируется на дизайне абсолютно нового Mercedes-Benz S-Class. Лимузин от Maybach усиливает атмосферу роскоши в гармоничном сочетании цифровых и аналоговых устройств, высококачественных природных материалов и изящного мастерства исполнения.

Фото: интерьер Mercedes-Maybach S-Class / Daimler

В новом поколении модели доступно до пяти экранов, тогда как в стандартную комплектацию входит 12,8-дюймовый OLED-центральный дисплей, который является высокотехнологичным центром управления. Благодаря технологии OLED, отдельные пиксели самообразовываются, а “неиспользованные” пиксели остаются выключенными, придавая им эффект глубокого черного. Однако активные OLED-пиксели блестят ярче, чем их эквиваленты на ЖК-экранах.

В свою очередь 12,3-дюймовый 3D-дисплей для водителя с трехмерным изображением других участников дорожного движения и яркими эффектами глубины и тени доступны по запросу.

Благодаря активной компенсации шума на дороге, салон и без того очень тихого Mercedes-Maybach S-Class становится еще тише. Подобно наушникам, благодаря подавлению шумов, система уменьшает нежелательные низкочастотные шумы с помощью контрафазних звуковых волн. Басовые колонки высококачественной 4D-системы объемного звучания Burmester используются для воспроизведения звука.

Владельцы купе и кабриолетов Mercedes-Benz уже давно оценили автоматический удлинитель ремней безопасности. Пассажиры Mercedes-Maybach S-Class первые, кто воспользуется этой удобной функцией в задней части салона. Больше не нужно двигаться из принятого удобного положения, чтобы закрепить ремень. Удлинитель ремня встроен в регулируемую спинку сиденья Executive, и поэтому всегда в правильном положении для пассажира. Помимо этого в Mercedes-Maybach празднует свою премьеру адаптивное заднее освещение. В соответствии с пожеланиями клиентов, теперь можно регулировать как яркость, так и размер и положение освещения. Существует также широкий диапазон регулировки между точным рабочим светом и расслабляющим.

Благодаря рулевому управлению задней осью (дополнительное оборудование) Mercedes-Maybach S-Class легко маневрирует даже в условиях плотного городского движения. Угол поворота на задней оси составляет до десяти градусов, что уменьшает радиус разворота лимузина до двух метров – вместо 13,4 метров круг поворота составляет 12,4 или 11,4 метра.

Еще лучший комфорт при передвижении и ловкость, а также такие инновационные функции, как поднятие кузова автомобиля при угрозе поперечного столкновения, обеспечиваются активной подвеской E-ACTIVE BODY CONTROL, которая сочетается со стандартной пневматической подвеской AIRMATIC. Она способна контролировать усилие пружины и амортизатора на каждом колесе отдельно. Вместе с ROAD SURFACE SCAN и функцией наклона CURVE, E-ACTIVE BODY CONTROL обеспечивает чрезвычайный уровень комфорта.

Mercedes-Maybach S-Class будет доступен в трех версиях: Z 223 с обычной длиной колесной базы, V 223 с длинной колесной базой, и W223 – с короткой. Габаритные размеры трех версий:

Длина, мм: 5469 / 5289 / 5179;

Ширина, мм: 1921 / 1954 / 1921;

Высота, мм: 1510 / 1503 / 1503;

Колесная база, мм: 3396 / 3216 / 3106.

Двигатели Mercedes-Maybach S-Class используются из уже доступных вариантов для Mercedes-Benz и частично имеют электропривод. Электрификация осуществляется с помощью встроенного стартер-генератора второго поколения (ISG). Это обеспечивает дополнительную мощность до 15 кВт, облегчает эффективность на круиз-контроле и делает функцию “Старт/Стоп” еще более комфортной, а систему привода еще более эффективной. Полный привод – всегда в базовом оснащении нового Mercedes-Maybach S-Class.

Пневматическая подвеска AIRMATIC с плавно регулируемым демпфированием ADS + является стандартным оборудованием. Используя DYNAMIC SELECT, водитель может индивидуально изменять характеристики силового агрегата, ESP, подвески и рулевого управления. Выбор осуществляется с помощью регулятора с края центрального дисплея. DYNAMIC SELECT имеет специальный режим вождения MAYBACH, который полностью сосредоточен на комфорте.

Дополнительная, полностью активная подвеска E-ACTIVE BODY CONTROL использует стереокамеру для сканирования дороги. Это также обеспечивает дополнительную защиту в случае бокового столкновения, поскольку может уменьшить нагрузки, действующие на пассажиров, направляя силы удара на особенно устойчивые конструкции в нижней части автомобиля.