Знаменитый Gelandewagen родит отдельный бренд вместе с AMG и Maybach.

Спрос на G-класс уже давно превышает производственные возможности немецкого бренда, поэтому в концерне Daimler размышляют над тем, как его удовлетворить. Одним из возможных способов называют выделение в отдельный бренд.

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Китайский портал AutoHome сообщает об этом, ссылаясь на информацию со встречи топ-менеджеров компании с инвесторами.

Предполагается, что G-класс станет суббрендом Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach или EQ. При этом количество вариантов внедорожника будет расширено, чтобы удовлетворить спрос, превышающий текущие производственные возможности Mercedes-Benz.

Другие источники утверждают, что G-класс вовсе прекратит существование в своем нынешнем виде к 2023 году, после чего на свет появится полностью электрическая модель под названием EQG. Такой электрокар концерн Daimler официально анонсировал в феврале этого года, пообещав провести презентацию до конца 2022 года. Впрочем, не исключено, что EQG не заменит G-класс будет выпускаться одновременно с ним, по аналогии с традиционным Mercedes-Benz S-класс и его электрическим “братом” EQS.