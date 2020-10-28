Знаменитий Gelandewagen народить окремий бренд разом з AMG та Maybach.

Попит на G-клас вже давно перевищує виробничі можливості німецького бренду, тож у концерні Daimler міркують над тим, як його задовольнити. Одним з можливих способів називають виділення в окремий бренд.

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Китайський портал AutoHome повідомляє про це, посилаючись на інформацію із зустрічі топ-менеджерів компанії з інвесторами.

Передбачається, що G-клас стане суббрендом Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach або EQ. При цьому кількість варіантів позашляховика буде розширено, щоб задовольнити попит, що перевищує поточні виробничі можливості Mercedes-Benz.

Інші джерела стверджують, що G-клас зовсім припинить існування в своєму нинішньому вигляді до 2023 року, після чого на світ з’явиться повністю електрична модель під назвою EQG. Такий електрокар концерн Daimler офіційно анонсував у лютому цього року, пообіцявши провести презентацію до кінця 2022 року. Втім, не виключено, що EQG не замінить G-клас, а буде випускатись одночасно з ним, за аналогією з традиційним Mercedes-Benz S-клас та його електричним “братом” EQS.