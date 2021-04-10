Мова про автомобілі, які можна купити вартістю від одного мільйону доларів.

Коротка відповідь на головне запитання “який втомобіль найдорожчий у світі в 2021 році” – італійський родстер Pagani Zonda HP Barchetta, ціна якого становить 17,5 мільйона доларів. Однак найдорожчим автомобілем усіх часів є Ferrari 250 GTO 1963 року випуску, проданий на аукціоні за приголомшливі 70 мільйонів доларів. Найдорожчим автомобільним брендом сьогодні є Toyota, яка за данними Brand Finance у 2021 році коштує 59,47 мільярди доларів.

Серед представників вищого класу автомобілів роками домінують кілька конкретних брендів, серед яких першими на думку спадають Bugatti, Ferrari, Koenigsegg та Pagani. Вони закріпились у просторі суперкарів та гіперкарів, створюючи для найбагатших клієнтів найшвидші, рідкісні, найкрасивіші і в даному випадку найдорожчі машини на планеті.

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Щоб дізнатись, який з цих недосяжних для більшості автомобілів є найдорожчим, ми обшукали прайси і виявили більше 30 автомобілів вартістю понад один мільйон доларів. До списку включені автомобілі, які насправді можуть потрапити до гаража покупця у 2021 році, включаючи унікальні екзепляри, випущені раніше, а також машини, на які покупці все ще чекають.

Домінує у списку найдорожчих французький виробник гіперкарів Bugatti, маючи шість автомобілів з 35 машин. Загальна вартість цих шести автомобілів, без урахування персональних опцій та податків – 37,8 мільйони доларів. До слова, власником найексклюзивнішого і найдорожчого Bugatti ціною більше 12 мільйонів доларів став відомий футболіст Кріштіану Роналду. Другий найдорожчий автомобіль бренду – Bugatti Centodieci за 9 мільйонів доларів, також належить Роналду.

Італійська марка Pagani представлена у списку чотирма автомобілями, причому старіша модель є дорожчою за три новіші разом узяті. Загалом чотири машини Pagani тягнуть на 28,9 мільйона доларів.

Ferrari ділить третє місце з Koenigsegg – обидва бренди мають по три машини у цьому списку. Італійські суперкари “заважують” на 6,1 мільйона доларів, а шведські – на 9,6.

Aston Martin, McLaren, Lamborghini та W Motors випустили по два супердорогих автомобіля. Решта ж брендів у списку представлена однією моделлю.

“Географія” найдорожчих суперкарів така: Італія – 10 автомобілів, Великобританія – 8, Франція – 6 (усі Bugatti), Швеція – 3, Японія – 2, ОАЕ – 2 і по одному автомобілю від Німеччини, Данії, Хорватії та США.

Найдорожчі автомобілі світу в 2021 році:

Nissan GT-R50 by Italdesign: $1М



Ferrari LaFerrari: $1.4М



Pagani Huayra $1.4М



Aston Martin One-77: $1.4М



Zenvo TSR-S: $1.6М



McLaren Elva by MSO: $1.7M



W Motors Fenyr Supersport: $1.9 M



Bentley Bacalar by Mulliner: $2M



Koenigsegg One:1: $2M



Hennessey Venom F5: $2.1М



Ferrari LaFerrari Aperta: $2.2М



McLaren Speedtail: $2.2М



Rimac C_Two: $2.4M



Pininfarina Battista: $2.5М



Ferrari F60 America: $2.5М



Mercedes-AMG Project One: $2.7M



Lotus Evija: $2.8M



Koenigsegg Jesko: $2.8M



Bugatti Bolide: $3М



Gordon Murray T.50: $3М



Aston Martin Valkyrie: $3.2M



W Motors Lykan Hypersport: $3.4М



Pagani Huayra Roadster BC: $3.5М



Aspark Owl: $3,56М



Lamborghini Sián FKP 37: $3.6M



Bugatti Chiron Pur Sport: $3.6M



Bugatti Chiron Super Sport 300+: $3.9М



Lamborghini Veneno: $4.5М



Koenigsegg CCXR Trevita: $4.8М



Bugatti Divo: $5.8М



Pagani Huayra Tricolore: $6.5M



Bugatti Centodieci: $9М



Bugatti La Voiture Noire: $12.5М (18,7 з податками)



Rolls-Royce Sweptail: $12.8М

Pagani Zonda HP Barchetta: $17.5М