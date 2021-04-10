Речь об автомобилях, которые можно купить, стоимостью от 1 миллиона долларов.

Краткий ответ на главный вопрос "какой автомобиль самый дорогой в мире в 2021 году” – итальянский родстер Pagani Zonda HP Barchetta, цена которого составляет 17,5 миллиона долларов. Однако самым дорогим автомобилем всех времен является Ferrari 250 GTO 1963 года выпуска, проданный на аукционе за баснословные 70 миллионов долларов. Самым дорогим автомобильным брендом сегодня является Toyota, которая по данным Brand Finance в 2021 году стоит 59,47 миллиарда долларов.

Среди представителей высшего класса автомобилей годами доминируют несколько конкретных брендов, среди которых первыми на ум приходят Bugatti, Ferrari, Koenigsegg и Pagani. Они закрепились в пространстве суперкаров и гиперкаров, создавая для самых богатых клиентов самые быстрые, редкие, самые красивые и в данном случае самые дорогие машины на планете.

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Чтобы узнать, какой из этих недостижимых для большинства автомобилей является самым дорогим, мы обыскали прайсы и обнаружили более 30 автомобилей, стоимостью более одного миллиона долларов. В список включены автомобили, которые на самом деле могут попасть в гараж покупателя в 2021 году, включая уникальные экземпляры, выпущенные ранее и машины, которые покупатели все еще ждут.

Доминирует в списке французский производитель гиперкаров Bugatti, имея шесть автомобилей в списке из 35 машин. Общая стоимость этих шести автомобилей, без учета персональных опций и налогов – 37,8 миллиона долларов. К слову, владельцем самого эксклюзивного и дорогого Bugatti ценой более 12 миллионов долларов стал известный футболист Криштиану Роналду. Второй самый дорогой автомобиль бренда – Bugatti Centodieci за 9 миллионов долларов, также принадлежит Роналду.

Итальянская марка Pagani представлена в списке четырьмя автомобилями, причем более старая модель дороже трех новых вместе взятых. Всего четыре машины Pagani тянут на 28,9 миллиона долларов.

Ferrari делит третье место с Koenigsegg – оба бренда имеют по три машины в этом списке. Итальянские суперкары "мешают" на 6,1 миллиона долларов, а шведские – на 9,6.

Aston Martin, McLaren, Lamborghini и W Motors выпустили по два супердорогих автомобиля. Остальные же бренды в списке представлены одной моделью.

“География” дорогих суперкаров такова: Италия – 10 автомобилей, Великобритания – 8, Франция – 6 (все Bugatti), Швеция – 3, Япония – 2, ОАЭ – 2 и по одному автомобилю от Германии, Дании, Хорватии и США.

Самые дорогие автомобили мира в 2021 году:

Nissan GT-R50 by Italdesign: $1М



Ferrari LaFerrari: $1.4М



Pagani Huayra $1.4М



Aston Martin One-77: $1.4М



Zenvo TSR-S: $1.6М



McLaren Elva by MSO: $1.7M



W Motors Fenyr Supersport: $1.9 M



Bentley Bacalar by Mulliner: $2M



Koenigsegg One:1: $2M



Hennessey Venom F5: $2.1М



Ferrari LaFerrari Aperta: $2.2М



McLaren Speedtail: $2.2М



Rimac C_Two: $2.4M



Pininfarina Battista: $2.5М



Ferrari F60 America: $2.5М



Mercedes-AMG Project One: $2.7M



Lotus Evija: $2.8M



Koenigsegg Jesko: $2.8M



Bugatti Bolide: $3М



Gordon Murray T.50: $3М



Aston Martin Valkyrie: $3.2M



W Motors Lykan Hypersport: $3.4М



Pagani Huayra Roadster BC: $3.5М



Aspark Owl: $3,56М



Lamborghini Sián FKP 37: $3.6M



Bugatti Chiron Pur Sport: $3.6M



Bugatti Chiron Super Sport 300+: $3.9М



Lamborghini Veneno: $4.5М



Koenigsegg CCXR Trevita: $4.8М



Bugatti Divo: $5.8М



Pagani Huayra Tricolore: $6.5M



Bugatti Centodieci: $9М



Bugatti La Voiture Noire: $12.5М (18,7 з податками)



Rolls-Royce Sweptail: $12.8М

Pagani Zonda HP Barchetta: $17.5М