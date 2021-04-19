Це п'ята електрична модель Mercedes-Benz із сімейства EQ, що слідує за субкомпактним EQA, мінівеном EQV, більшим кросовером EQC та предаставленим кілька днів тому седаном EQS.

Наразі ми маємо змогу познайомитись із китайською версією Mercedes-Benz EQB, представленою на Шанхайському автосалоні. Європейська специфікація повинна з'явитися пізніше цього року, а дебют у США запланований на 2022 рік. В Україні ж прем'єра нового EQB очікується в першому півріччі 2022 року.

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Починаючи з того, що найбільше цікавить потенційних власників електромобілів, виробник наводить наступні цифри для європейської версії EQB. Споживання електроенергії EQB 350 4MATIC в Європі: споживання електроенергії 16,2 кВт-год / 100 км; пробіг 478 км (за циклом NEDC3); споживання електроенергії: 19,2-18,1 кВт-год / 100 км; кпробіг 419 км (за циклом WLTP).

Фото: Mercedes-Benz EQB / Daimler

Лінійка EQB включатиме кілька моделей з переднім і повним приводом, різні номінали потужності – деякі з них матимуть віддачу більше 270 кінських сил – плюс батареї з корисною ємністю від 66,5 кВт-год. У Китаї нова модель буде запущена одразу у топовому виконанні AMG Line, яке означає потужність у 292 кінські сили.

Колісної бази у 2829 міліметрів цілком достатньо, щоб надати покупцям EQB можливість вибрати семимісний салон. Втім, крісла на кормі згодяться хіба що для дітей, а дорослим на комфорт там розраховувати не доводиться.

Про інші електрокари Mercedes-Benz: EQA, EQV, EQC, EQS.